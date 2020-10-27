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Sayıştay raporuyla ortaya çıktı; müzelerdeki eserler birer birer kayboluyor!

Fotoğraf: Arşiv

27 Ekim 2020 06:59

Ankara Üniversitesi'nde 440 yazma eserin kayıp olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Mimar Sinan Üniversitesi'nin Resim ve Heykel Müzesi'nde kayıtlı olan, tarihi ve sanatsal değeri bulunan eserlerden 404'ünün kayıp, 42 eserin ise sahte olduğu belirlendi.

Sayıştay raporlarına göre Resim ve Heykel Müzesi'ne kayıtlı 12 bin 378 taşınır bulunuyor. Bunlardan 4 bin 24 tabloya dair hiçbir açıklama veya detay yer almıyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Resim ve Heykel Müzesi malzeme sicil raporunda kayıtlı resim ve tablolardan 404 adedi müzede bulunmuyor.

Sayıştay'dan komisyon talebi

Bunlardan 42 tanesi için de "Kayıp-Çalıntı ve sahte" notunun düşüldüğü belirtildi. Sayıştay yetkilileri kayıp eserlerin dışında başka eserlerin bulunup bulunmadığının araştırılması için bir komisyon oluşturulmasını önerdi.

Sayıştay denetçileri ayrıca sisteme girilen verilerin güncellenmesini istedi. 2018 yılında da üniversite yönetimini uyaran Sayıştay denetçileri, bir an önce tedbir alınmasını istemişti.

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