Sayıştay raporundan; AKP'li milletvekili adayının ortak olduğu firmaya 751 milyon 538 bin lira fazla ödeme yapıldı!

Arifiye-Karasu demiryolu hattı projesi için AKP’nin eski milletvekili adayı Yasemin Açık'ın ortak olduğu firma ile 2011’de sözleşme imzalandı. İşin yüzde 23’ü tamamlandı, firmaya ihale bedelinin 2 katı ödeme yapıldı. Rapora göre yüklenici firmaya 751 milyon 538 bin lira fazla ödeme yapıldı.

Kamu İhale Kurumu verilerine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adapazarı Karasu Demiryolu hattı ihalesi için 5 Nisan 2011'de Seza İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi ile sözleşme yaptı. Sayıştay raporuna göre, sözleşme kapsamında toplamda ödenmesi gereken tutar 320 milyon 840 bin TL idi.

Yüzde 23'lük bölümü tamamlandığında şirkete 751 milyon 538 bin TL ödeme yapıldı

Hattın altyapısının sadece yüzde 23'lük bölümü tamamlandı ancak yüklenici firmaya 73 milyon lira ödenmesi gerekirken, fiyat farkları dahil 825 milyon 138 bin TL ödendi. Yani şirkete 751 milyon 538 bin lira fazla ödeme yapıldı. Ödeme miktarı daha şimdiden ihale fiyatının iki mislinden fazla oldu.

Sayıştay denetçilerinin raporunda şöyle denildi: "73 kilometre uzunluğundaki çift hatlı demiryolu altyapı inşaatının üzerindeki köprüler, viyadükler ve diğer yapıların 750 günde, 320 milyon bedelle yaptırılması amaçlanmıştır.



Yükleniciye 825 milyon 138 bin TL ödeme yapılmış, sadece 20 km.'den az bir alanda zemin ıslah çalışmalarının tamamlanabilmiş ve işin fiziki gerçekleşme oranının ancak yüzde 23 mertebesine gelebildiği anlaşılmıştır."