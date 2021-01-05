Sayıştay raporu: Sümer Holding, 30 milyondan fazla zarar etti

Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporu, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933 yılında kurulan Sümerbank’ı da bünyesinde barındıran Sümer Holding’in 30 milyon 441 bin 115 TL zarar ettiğini ortaya koydu.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak'ın haberine göre Sayıştay, holdingde yapılan incelemede 42 personelin ücret ve özlük haklarının holdingde olmasına karşın uzun süredir geçici görevli olarak istihdam edildiğini ortaya çıkardı. TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “Bu durum kuruma zarar olarak yansımaktadır” dedi. Sayıştay Başkanlığı Sümer Holding AŞ 2019 Yılı Denetim Raporu’nu TBMM’ye sundu.

Holdingin dönem sonunda 30 milyon 441 bin 115 TL zararı olduğu belirtilen raporda, “Holding Kadrolarında Yer Alan Bazı Personelin Uzun Bir Süredir Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda Çalışıyor Olması” adlı bir bölüm de yer aldı.

2018 yılında da 39 personel aynı durumdaymış

Masrafları holding tarafından karşılanan personelin durumunun yeniden değerlendirilmesi istenen raporda, gerekirse çalıştıkları yere naklinin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması önerildi. Sayıştay, 2018 yılı denetim raporu çerçevesinde yapılan incelemelerde de 39 personelin aynı duruma olduğunu anımsattı.