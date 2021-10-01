Sayıştay raporu: Pamukkale Üniversitesi'nde sınava tabi tutulmaksızın atamalar yapıldı

Sayıştay, Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) 12 sekreterin sınavsız olarak yükseldiğini tespit etti. Yapılan atamaların önceki rektör Hüseyin Bağ dönemine ait olduğunu belirten PAÜ Rektörlüğü atamalarla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Sayıştay, Türkiye’deki devlet üniversitelerine yönelik 2020 yılı denetim raporunu yayımladı. Rapora göre Pamukkale Üniversitesi'nin de içerisinde bulunduğu ve usulsüzlük yapılan çok sayıda üniversitenin adı raporda yer aldı. Pamukkale Üniversitesi’nde de çeşitli kadrolarda, gerekli şartları taşımadığı halde görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın 12 sekreterin atamasının yapıldığı belirlendi.

Rektörlükten açıklama

Sayıştay'ın usulsüz atama yapan üniversiteleri açıklamasının ardından Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü harekete geçti. Yapılan usulsüz atamaların önceki döneme ait olduğunu belirten Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü şu açıklamayı yaptı:

"11.08.2020 tarihinde göreve başladığımız günden bu yana, 2020 yılına dair Sayıştay Raporu ile gündeme gelen bulgulara ilişkin bilgi sahibiyiz. Önceki Üniversite Yönetimi döneminde gerçekleşen ve ilgili Sayıştay Raporunda belirtilen konulara dair iç denetim mekanizmaları çalıştırılarak, soruşturma süreçleri tarafımızca başlatılmış ve halen sürdürülmektedir. Ayrıca ilgili Sayıştay Raporunda yer alan bulguların giderilmesine yönelik düzenlemeler, göreve geldiğimiz günden bugüne yönetimimiz tarafından özenle gerçekleştirilmektedir."