Sayıştay raporu ortaya çıkardı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bir liralık malı 10 liraya almış

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin öğrenciler ve personel için aldığı gıda ürünlerini, ortalama rakamın çok üzerinde fiyatla edindiği ortaya çıktı. Yetkililer, tarhana, kuru fasulye, mantı, şalgam, helva, zerdeçal, fıstık, kıyma makinası gibi gıda ve ihtiyaç malzemelerini alırken, piyasa fiyatı yerine “aşırı yüksek fiyat” teklif eden 1 firmanın teklifini kabul etti. Bazı ürünlerde ödenen fiyat, 10 katın üzerine çıktı.

Sayıştay raporunda yer alan tespitleri üniversite doğrulayarak, “Bundan sonra böyle yapmayacağız. Daha titiz ve dikkatli davranacağız” savunması yaptı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre “2017 yılı yemekhaneye gıda maddeleri alımında yaklaşık maliyet sadece 4 adet fiyat bildirimine göre hesaplanmış ve bu hesaplamada aşırı yüksek fiyat bildirimleri dikkate alınmıştır” diyen Sayıştay'ın örnekleri şöyle:

– Tarhanaya 3 firma 9 bin 666 lira teklif verdi. 35 bin lira veren kabul edildi.

– Pul biber için 3 firmanın ortalaması 13 bin 333 lira. 35 bin liralık aşırı fiyat veren firma dikkate alındı.

– Kuru fasulye için 3 firmanın ortalama teklifi 25 bin 333 lira. 40 bin lira teklif eden firma kabul edildi.

– Mantı için 3 firma 14 bin 666 lira önerdi. 40 bin liralık teklif kabul gördü.

Neye ne kadar ödendi?

– Şalgam için 3 firma 800 lira teklif yaptı. 8 bin 400 lira teklif eden firma dikkate alındı.

– Tomurcuk çay için3 firma 391 lira teklif yaptı. 3 bin liralık teklif dikkate alındı- l Pul biber için 3 firma bin 266 lira teklif verdi. 3 bin 500 lira teklif dikkate alındı.

– Islak kek için 3 firma 3 bin 716 lira teklif verdi. 9 bin liralık teklif dikkate alındı.

– Et kıyma makinesi 4 bin 525 lira yerine, 9 bin 500 liraya alındı.

– Zerdeçal 21 lira yerine, 50 liraya alındı.

– Buğday nişastası 4 lira 75 kuruş yerine 15 liraya alındı.

– Tahin pekmez 23 kuruş yerine, 4 katı fiyata, 80 kuruşa alındı.

– Antep fıstığı 110 lira yerine 200 liraya alındı.

– Mey- veli soda 2 bin 730 lira yerine, 8 bin 400 liraya alındı.

– Neskafe 708 lira yerine, 2 bin 500 liraya alındı.

– Süt tozu 833 lira yerine, 2 bin 500 liraya alındı.

– Nar ekşisi 800 lira yerine 2 bin 100 liraya alındı.

– Ayran 7 bin lira yerine, 6 katı fiyata, 40 bin liraya alındı.