Sayıştay raporu: Halk Bankası'na 2 milyar 222 milyon lira kredi borcu olan firma grubundan şu ana kadar 17 milyon lira tahsil edilmiş!

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Halk Bankası Sayıştay raporundan yola çıkarak kredi borcu olan bir firma grubunun net teminat değerlerinin banka risk tutarlarını karşılamada yetersiz olduğuna dikkati çekti.

Sayıştaş raporunda söz konusu firmalar ticari sır gerekçesiyle bir numarayla tanımlanmış.

CHP'li Sümer'in paylaştığı Sayıştay'ın 2019 tarihli Halk Bankası raporunda 'ticari sır' gerekçesiyle adı yer almayan ancak numara ile isimlendirilmiş firma grubunun yıllar içinde Halk Bankası'ndan çektiği kredi ve sürekli yeniden yapılandırılan borçları yer aldı.

Rapora göre 4218566 müşteri numaralı firma, Halk Bankası'nın Yönetim Kurulu'nun 28.09.2011 tarihli ve 30/19 sayılı kararı ile 241 milyon 478 bin 770 dolar nakit, 221 bin 696 dolar tutarında gayri nakit riskleri mevcut iken, Yönetim Kurulu'nun 27. 2. 2011 tarih ve 41/34 sayılı kararı ile firmaya bu defa 450 milyon dolar nakit 40 milyon dolar gayri nakit olmak üzere toplam 450 milyon dolar genel limit tahsis edildi. Rapora göre 14780892 ve 8523512 numaralı firmalar da söz konusu firmanın bünyesinde...

TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer: 2019 Ylı Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait Sayıştay Raporları göstermiştir ki Kamu Bankaları geri alamayacakları yüklü miktarlarda kredi dağıtmış. Kredi verilen şirketlerin kredi puanının yetmemesi, gerekli belgeleri sunamamaları dahi göz önünde bulundurulmadan krediler verilmiş. Ödül niyetine dağırılan yönetim kurulu üyelikleriyle yönetilen kamu bankaşaeındaki batık krediler göz göre göre adeta geri alınamayacağı bildiği halde verilmiş. Milletin öz sermayesi Kamu Bankaları, "Devletin Malı Deniz" mantığıyla yönetiliyor.

Süreleri içerisinde ödenemeyen grup kredileri, 30. 09.2014 tarihinde toplam 1 milyar 766 milyon 347 bin 24 TL olarak takip hesaplarına aktarıldı. Sayıştay raporunda Halk Bankası, verdiği kredilere karşılık teminat olarak firmanın hisselerini rehin olarak bulundursa da bu net teminat değerleri banka risk tutarlarını karşılamada yetersiz. Sayıştay'ın 'risk tutarı' dediği şey bankanın batık kredi için ayırdığı karşılığın batığı ne kadarını karşıladığı ile ilgili.

Rapora göre Halk Bankası Yönetim Kurulu'nun 21. 07.2015 tarih ve 27/38 sayılı kararı ile firma grubu hakkında yasal takip başlatıldı. Bunun üzerine firma grubu yeniden yapılandırma istedi. Yeniden yapılandırma talebiyle söz konusu firmadan Halk Bankası 01.12. 2017 -12. 12. 2019 tarihleri arasında toplam 17 milyon TL borç taksiti tahsilatı yaptı.

4218566 müşteri numaralı firma ile gelinen son noktada Halk Bankası yeniden borç yapılandırması anlaşması yaptı. Halk Bankası Yönetim Kurulu'nun 07. 01. 2020 ve 01 /20 sayılı kararı ile firma grubunun toplam borcu 1milyar 928 milyon 270 bin 394 TL olarak tespit edildi.

Sayıştay raporunda, firma grubunun 2019 yılsonu kayıtlı takip bakiyelerinin, faiziyle birlikte toplam 2 milyar 222 milyon liraya ulaştığı aktarıldı. Bu rakam, banka toplam takip tutarının yüzde 14'ünü oluşturuyor.

Sayıştay raporunun öneri kısmında da "bankanın takipli alacaklar portföyünde ağırlıklı bir yer işgal eden yüksek tutarlı kredi alacaklarının, toplam alacak tutarı içerisinde önemli bir pay teşkil ettiği dikkate alınarak bir an önce tahsil ve tasfiyesine azami çabanın gösterilmesi önerilir" denildi.