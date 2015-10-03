Sayıştay raporu: Diyanet’te 23 milyon liranın nereye harcandığı meçhul; 'sehven' bilgiler saklanmış!

Sayıştay’ın denetim raporu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e tahsis edilen Mercedes makam aracıyla gündeme gelen kurumun 2014 yılı bütçesinde 23 milyon liranın nereye harcandığı konusunda net bir bilginin olmadığını ortaya koydu.

BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir’le Hüseyin Şimşek’in haberine göre, harcama hakkında Sayıştay’a bilgi vermeyen Diyanet’in konuyla ilgili yanıtı “Gelecek yıl bilgileri veririz”oldu.

Diyanet, 2014 faaliyet raporunda iç ve dış mali denetim sonuçları hakkında özet bilgilere yer verilmediği tespitinde de bulunan Sayıştay’ın buna ilişkin sorusu üzerine ise kendini “Sehven olmuş” diyerek savundu.

Raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2014’te kendi bütçesini 98 milyon lira aşarak 5 milyar 704 milyon 466 bin lira harcadığı belirtildi. Sayıştay raporunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın döner sermaye kaynaklarından kullandığı 23 milyon liranın akıbetinin nerede olduğunun bilinmediğine dikkat çekildi. Diyanetin 2014 yılı faaliyet raporunun incelenmesinde genel bütçe kaynaklarından tahsis olunan ödeneklerin kullanımına ilişkin yer verilirken, bu 23 milyon hakkında bilgi verilmediğinin altı çizildi. Diyanet’in konuyla ilgili yanıtı ise “Gelecek yıl bilgileri veririz” oldu.