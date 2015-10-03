T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sayıştay raporu: Diyanet’te 23 milyon liranın nereye harcandığı meçhul; 'sehven' bilgiler saklanmış!

Diyanet: Gelecek yıl bilgileri veririz

03 Ekim 2015 14:56

Sayıştay’ın denetim raporu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e tahsis edilen Mercedes makam aracıyla gündeme gelen kurumun 2014 yılı bütçesinde 23 milyon liranın nereye harcandığı konusunda net bir bilginin olmadığını ortaya koydu.

BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir’le Hüseyin Şimşek’in haberine göre, harcama hakkında Sayıştay’a bilgi vermeyen Diyanet’in konuyla ilgili yanıtı “Gelecek yıl bilgileri veririz”oldu.

Diyanet, 2014 faaliyet raporunda iç ve dış mali denetim sonuçları hakkında özet bilgilere yer verilmediği tespitinde de bulunan Sayıştay’ın buna ilişkin sorusu üzerine ise kendini “Sehven olmuş” diyerek savundu.

Raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2014’te kendi bütçesini 98 milyon lira aşarak 5 milyar 704 milyon 466 bin lira harcadığı belirtildi. Sayıştay raporunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın döner sermaye kaynaklarından kullandığı 23 milyon liranın akıbetinin nerede olduğunun bilinmediğine dikkat çekildi. Diyanetin 2014 yılı faaliyet raporunun incelenmesinde genel bütçe kaynaklarından tahsis olunan ödeneklerin kullanımına ilişkin yer verilirken, bu 23 milyon hakkında bilgi verilmediğinin altı çizildi. Diyanet’in konuyla ilgili yanıtı ise “Gelecek yıl bilgileri veririz” oldu.

 

ETİKETLER

diyanetmercedesmehmet görmezsayıştay raporu23 milyon lirabilgisehven verilmemişbirgüngelecek sene bilgi veririz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24