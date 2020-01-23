Sayıştay raporu: Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 2007’den bu yana şube müdürlükleri için sınav yapmamış

Sayıştay Başkanlığı, Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2018 yılı denetim raporunu tamamladı. Raporda şeflik ve uzmanlık kadroları için “görevde yükselme ve unvan değişikliği” sınavı yapılırken şube müdürlüğü kadrosu için 2007 yılından bugüne hiç sınav yapılmadığı tespit edildi.

Buna göre, 2017 yılında 16 kişi, 2018 yılında 5 kişi şube müdürü olarak yönetmeliği aykırı atandı. Sert uyarılarda bulunulan raporda “kuruluş personeli arasındaki çalışma barışını ve kuruluşa duyulan aidiyet duygusunu olumsuz etkileyen sınavsız şube müdürü atama uygulamasına hemen son verilmesi” istendi. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “AK Parti tarafından DHMİ’de liyakat bitirilmiştir. Göz göre kul hakkı yenmektedir” dedi.

Rapor ne diyor?

Raporda 2018 yılında şeflik ve uzmanlık kadroları için “görevde yükselme ve unvan değişikliği” sınavı yapıldığı ve kuruluşun çeşitli birimlerinde, sınavda başarılı olan 129 kişinin şef kadrosuna, 13 kişinin de uzman kadrosuna atandığı anlatıldı. Bu kapsamda raporda aynı yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca şube müdürlüğü kadrosunun da “görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı” ile atama yapılacak kadrolar arasında yer almasına rağmen, kuruluşta şube müdürlüğü kadrosu için en son görevde yükselme sınavının 2007 yılında yapıldığının görüldüğü ifade edildi.

Raporda “Yönetmeliğe aykırı olarak 2017’de 16 ve 2018’de 5 kişinin şube müdürü olarak atandığı tespit edilmiştir” denildi. Raporda üstelik şef, memur, tekniker gibi kadrolarda yer alan bu kişilerin önce yönetim kurulu kararıyla boş bulunan daire başkan yardımcılığı, havalimanı müdürlüğü gibi sınav istemeyen kadrolara atandığı, bir ay sonra da yönetim kurulu kararıyla şube müdürü olarak atandığı kaydedildi. Bu şekilde şube müdürü atamasının kuruluşun mevzuatına aykırı olduğu anlatılan raporda “Hakkaniyete de aykırı bir uygulama teşkil etmektedir. Kuruluş personeli arasındaki çalışma barışını bozmaktadır. Kuruluş personeli arasında; kuruluşta yükselme şartının liyakat dayalı olmadığı düşüncesi yayılmakta, personelin çalışması ve kuruluşa duyduğu bağlılık olumsuz etkilenmektedir. Kuruluş personeli arasındaki çalışma barışını ve kuruluşa duyulan aidiyet duygusunu olumsuz etkileyen sınavsız şube müdürü atama uygulamasına hemen son verilmesi ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne uygun olarak şube müdürü atamalarının görevde yükselme sınavı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir” uyarısı yer aldı.