Sayıştay raporu: AKP'li belediye, özel bir derneğin inşaat ile vakfın yemek giderlerini belediye bütçesinden karşılamış

Bursa'da AKP'li Osmangazi Belediyesi'nin, özel bir derneğe ait yurt inşaatı giderleri ile özel bir vakfa ait yurdun yemek giderlerini belediye bütçesinden ödediği Sayıştay raporunda ortaya çıktı. Belediyeden yurdun inşaat bedeli 5 milyon 982 bin TL; vakfın yemek giderleri için 21 bin TL ödenmiş.

Sayıştay, raporunda vakıf ve derneklere ortak hizmet projesi kapsamında gerekli kaynak aktarımının yapılacağı ve gerekli aynî ihtiyaçların karşılanabileceğine dair bir hükmün bulunmadığına dikkat çekti.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Sayıştay, AKP’li Osmangazi Bedeliyesi’nin, 03.10.2018 tarihli 2018/293 esas ve 666 karar nolu Belediye Meclisi Kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/1-c kapsamında, söz konusu derneğin kendi arsası üzerine yurt inşaatı yapılmakta olduğunu tespit etti.

Denetçi raporunda,”Belediye ile söz konusu dernek arasında Kanun’un 75/1-c kapsamında iş birliği protokolü imzalandığı ve belediye, özel derneğin yurt inşaatı yapımını 5 milyon 982 bin TL+KDV bedelle üstlendiği” belirtildi.

300 kişilik kahvaltı ve öğle yemeği için 21 bin 870 TL ödendi

Raporda ayrıca, vakfın talebi üzerine 15 gün boyunca günlük 300 kişilik kahvaltı ve öğle yemeği için de belediye bütçesinden 21 bin 870 TL ödeme yapıldığına dikkat çekildi.

AKP’li belediyenin faaliyet raporunda “… Vakfı ile Osmangazi Belediyesi Arasındaki Kükürtlü Öğrenci Yurdu İnşaatı İşine Ait İşbirliği Protokolü” adıyla yer alan projede “Protokolün Konusu”nun şöyle açıklandığı belirtildi:

Mülkiyeti … Vakfına ait, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi 3859 Ada, 11 Parselde bulunan…. Vakfın ait camii ve yurdun yıkılmasının ardından, caminin vakfın kendi imkanları ile yapılmasına, yurdun ise Osmangazi Belediyesi tarafından yurt inşaatı uygulamasının gerçekleştirilmesine ve … Vakfı Kullanılmasına yönelik …Vakfı ve Osmangazi Belediyesi arasındaki işbirliği detaylarını içermektedir.

Sayıştay’ın raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu protokol incelendiğinde ortada bir projenin varlığından söz etmek mümkün değildir. Adı geçen protokol, yurt inşaat yapımı ve iki tarafın yurt inşaatı yapımındaki sorumluluklarını düzenlemekte olup herhangi bir ortak hizmet projesinden bahsetmemektedir. Protokolde salt bir inşaat yapım işi söz konusu olup, Kanun maddesi ortak hizmet projesi gerçekleştirilebileceğini düzenlemektedir.

Bu tarz protokollerle ülkedeki bütün vakıf ve derneklere ait yurtların inşaatlarının yapılabilmesinin önü açılacaktır ki bu da belediye imkanları açısından mümkün değildir. Adı geçen Kanun'un 75'inci maddesinin 1'inci fıkrası (a), (b) ve (c) bentlerine baktığımızda; söz konusu vakıf ve derneklere ait yapım, bakım, onarım işlerinin üstlenilebileceğine, ortak hizmet projesi kapsamında gerekli kaynak aktarımının yapılacağına ve gerekli aynî ihtiyaçların karşılanabileceğine dair hüküm bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan Kanun hükmünden anlaşılacağı üzere; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Ancak, söz konusu vakıf ve derneklere ait yapım, bakım, onarım işlerinin yapılmaması gerekmektedir."