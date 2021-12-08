Sayıştay raporu: AKP’li belediye inşaat ihalesiyle araç kiraladı

Sayıştay’ın AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin 2020 yılı denetim raporunda belediyenin yapım işi ihaleleri aracılığıyla araç temin ettiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bazı ihalelerin karşılığında araç temin ettiği belirtildi.

Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda şu ifadelere yer verildi:

“2020 yılında ihale edilen veya devam eden yapım işlerinde her iş için 1-2 veya 3 araç temininin ihale kapsamına dahil edildiği görülmüştür.”

Sayıştay denetimine ayrıca, İzmit'te tarihi Pembe Köşk'ün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla 20 yıllığına Ensar Vakfına tahsis edilmesi ve benzeri diğer tahsisler de takıldı. Rapora göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla ortak hizmet projeleri kapsamında, belediyeye ait taşınmazların bazı derneklere ücretsiz olarak tahsis edildiği saptandı.