Sayıştay raporları, röntgen odalarındaki usulsüzlüğü ortaya çıkardı

Sayıştay, bazı şehir hastanelerinde radyasyon odalarının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK') lisans alınmadan açıldığını; röntgen odalarının duvarlarının olması gerektiğinden daha ince inşa edildiğini; granit yer kaplaması, taş yünü kaplaması, çelik sütun kaplaması gibi sağlık açısından önem taşıyan kaplamalarda da eksik malzeme kullanılarak vatandaşın sağlığı riske atıldığını ortaya koydu.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Sayıştay raporunda şu tespitlerde bulunuldu: