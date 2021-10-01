Sayıştay ortaya çıkardı: Masadaki müdüre nükleer koruyucu kıyafet

Sayıştay denetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda saha personeline verilmesi gereken nükleer ve kimyasal koruyucu kıyafetlerin, masa başında görev yapan müdürlere de verildiğini ve her bir personel için 3 bin 100 TL harcandığını ortaya koydu.

Sayıştay'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yönelik 2020 denetim raporunda, personele koruyucu giyim malzemesi dağıtımında 2020 ve 2021 toplu sözleşme düzenlemelerine uyulmadığı belirtildi. Raporda, koruyucu giyim malzemelerinin mevcut düzenlemedeki şartlar aranmaksızın tüm personele verildiği tespit edilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Toplu Sözleşmenin 6. maddesinde, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesinin, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer gibi atık zehirli maddelerin denetimini yapan teknik personel ile şantiye, atölye, laboratuvar, yeraltı ve açık arazi şartlarında görev yapan personele verileceği ifade edilmiştir.

İdari personelin tamamı aldı

Yapılan incelemede, bakanlık ve taşra teşkilatında mevzuatta öngörülen denetim işini fiilen yapan veya açık arazide görev yapan personelin kıstas alınmayarak, merkezde bakan onayı, diğerlerinde il müdürü, Temiz Hava Merkezi Müdürü, alt yapı ve kentsel dönüşüm müdürü onayı ile genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube müdürü, il müdürü, müdür gibi idari görevlerde bulunan personel dahil tamamına koruyucu giyim malzemesi verilmesine karar verilmiş ve bu kapsamda doğrudan temin ve ihale yapılarak 3 bin 100 TL tutarında elektronik giyim kartı verilmiştir. Bu itibarla, Toplu Sözleşmede belirtilen denetim işini fiilen yapmayan ya da açık arazide çalışmayan personele koruyucu giyim malzemesi verilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir."

Tescilli taşınmazlar kayıtlarda gözükmüyor

Sayıştay'ın bir diğer tespiti de Hazine taşınmazlarına ilişkin oldu. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün Hazine'ye ait taşınmazların envanter çalışmalarını tamamlamadığı ifade edilen raporda şöyle denildi: "Milli Emlak Genel Müdürlüğünün elindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin veriler karşılaştırılmıştır. Buna göre, 2020 sonu itibarıyla Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) sisteminde kayıtlı Hazineye ait tescilli taşınmaz sayısının 4 milyon 121 bin 681 adet olduğu, muhasebe envanterinde kayıtlı olan taşınmaz sayısının ise 2 milyon 702 bin 847 adet olduğu görülmüştür." Raporda, yurtdışı temsilciliklerinin kullandığı 265 adet taşınmazın da Kamu Taşınmazlar Sistemi’ne kaydedildiği halde, Hazine taşınmazları envanterine dâhil edilmediği aktarıldı.