-SAYIŞTAY KANUNU TEKLİFİ'NİN GÖRÜŞÜLMESİ ERTELENDİ TBMM (A.A) - 14.10.2010 - TBMM Genel Kurulundaki Sayıştay Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere, gelecek hafta devam edilecek. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığında çalışmaları sürdüren Genel Kurulda, temel kanun olarak görüşülen teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Oylamaya geçilmeden, Pakdil birleşime kısa süre ara verdi. Pakdil, aranın ardından, komisyonun yerini almaması üzerine, 19 Ekim Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı. Toplam 84 maddeden oluşan Sayıştay Kanunu Teklifi, temel kanun olarak üç bölüm halinde görüşülüyor. Teklif üzerindeki görüşmelere gelecek hafta devam edilecek.