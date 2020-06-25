Sayıştay: Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında 5 yılda 657 ihbar geldi

Sayıştay, son beş yılda Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında 657 şikâyet aldıklarını bildirdi. Yargılamalara ilişkin raporları TBMM ile paylaşmayan Sayıştay, kanunların buna engel olduğunu savundu.

Sayıştay’ın ‘Yargılama raporları’nı Meclis ile paylaşmamasına yönelik tartışmalar sürüyor. Kamu işletmelerini denetlemek ve hesap yargılamalarını yapmakla sorumlu olan Sayıştay’ın söz konusu raporları Meclis ile paylaşmaması hakkında kanun teklifi hazırlayan CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’a yanıt veren Sayıştay Başkanlığı’ndan, “Bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaşıyoruz. Mevzuat gereği başka birimlere gönderme imkanımız bulunmamaktadır” açıklaması geldi.

TBMM KİT Komisyonu Üyesi CHP’li Yavuzyılmaz, Sayıştay Başkanlığı’na sunduğu dilekçesinde, kurumun yargılamalarına ilişkin raporunun TBMM ile paylaşılmama nedenini sordu. Yavuzyılmaz ayrıca son beş yılda KİT kurumlarındaki usulsüz işlem iddialarıyla ilgili yapılan ihbarları ve Sayıştay Başsavcılığı’nın beraat kararlarına itiraz sayısıyla ilgili bilgi istedi.

Yavuzyılmaz’a yanıt veren Sayıştay Bölüm Başkan Vekili Üzeyir Gürcan, kurumlarına 2015’te 105, 2016’da 128, 2017’de 109, 2018’de 135 ve 2019’da 141 ihbarda bulunulduğunu bildirdi. Gürcan, bu yılın mayıs ayına kadar da 39 ihbarın yapıldığını ifade etti. Toplam 657 ihbarın akıbeti ve içeriğini açıklamayan Gürcan, yargılamaların ardından verilen beraat ve tanzim kararlarına ilişkin bilgilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaşıldığını, mevzuatın bu bilgileri başka bir kurumla paylaşmalarına izin vermediğini söyledi. Sayıştay Başsavcılığı tarafından son beş yılda 114 beraat kararının temyiz edildiğini de bildiren Gürcan, “2015’te 25, 2016’da 23, 2017’de 8, 2018’de 16, 2019’da 36 ve 2020 yılında 6 beraat kararı temyiz edildi” dedi ancak bu işlemlerin sonuçlarına ilişkin bilgileri de paylaşmadı.

"Kamu zararları kamufle ediliyor"

Sayıştay’dan kendisine gönderilen yanıtı BirGün’e değerlendiren Yavuzyılmaz, “Kendi kanununa göre denetimi TBMM adına yapan bir kurumun mevzuat gereği yargılama bilgilerini TBMM ile paylaşmaması bir çelişkidir” dedi. Yavuzyılmaz, “Meclis adına denetlenen idarede denetim sonucunu Meclis’e bildirmemek Anayasa’ya aykırıdır. ‘Adına denetim yaptığım yer Meclis’ diyorsunuz, yani yetkiyi oradan alıp, onun adına vekaleten denetim yapıyorsunuz ama adına denetim yapıp, yetkiyi aldığınız yere bunun sonuçlarını bildirmiyorsunuz. ‘Meclis’in daha altında olan, bütçesini Meclis’ten aldığı ve bu bütçeyi de Meclis’in onayıyla kullanan idarelere ve hatta Maliye Bakanlığı’na bile verdiğim yargılama sonuçlarını Meclise vermem’ demiş oluyorsunuz. Bu bilgilerin TBMM’ye verilmemesi kamu zararlarının kamufle edildiği anlamına geliyor” diye konuştu. Yargılama raporlarının TBMM’ye sunulması için bir kanun teklifi hazırladığını anımsatan Yavuzyılmaz, bu konuda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la da bir görüşme yaptığını söyledi. Yavuzyılmaz, “Daha açık, şüphesiz bilgilere ulaşmak istiyorsak mutlaka bu raporları elde etmemiz gerekiyor. Aksi durumda bu bilgi Sayıştay ve bakanlıklar arasında bir sır olarak kalmaya devam edecektir” dedi.