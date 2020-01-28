Sayıştay, İstanbul Boğazı'ndaki olası kazalara karşı "römorkörlerin yanaşabileceği tesis sayısı az" dedi, öneride bulundu

Kanal İstanbul için “Boğaz’ın güvenliği için inşa edilecek” gerekçesi öne sürülürken, Sayıştay Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü denetim raporunda, İstanbul Boğazı’nda yaşanabilecek deniz kazalarına hızlı müdahale için kritik bölgelere römorkörlerin yanaşabileceği yerlerin eksikliğine dikkati çekerek, Paşalimanı Su İskelesi ve Kuruçeşme eski atık alım tesisine yanaşma yeri yapılmasını önerisinde bulunuldu.

Türk denizlerinde ve karasularında seyreden gemilerin seyir güvenliğini sağlamakla sorumlu olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen gemiler için kılavuzluk ve römorkör hizmetini de sağlıyor. Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün TBMM KİT Komisyonu’na sunulan 2018 yılına ait Sayıştay denetim raporunda boğazlarda yaşanan deniz kazalarının önemli bir kısmının gemilerin donanım yetersizliğinden kaynaklanan manevra hatalarıyla insan hataları sonucu ortaya çıktığı vurgulandı. Kaza durumunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki römorkörlerin olay yerine en kısa sürede ulaşmasının, oluşacak hasarın en aza indirilebilmesi açısından önemli olduğu vurgulanan raporda, Paşalimanı Su İskelesi ve Kuruçeşme eski atık alım tesisine yanaşma yeri yapılmasını önerisinde bulunuldu.