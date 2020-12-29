“Sayıştay’ın Şırnak raporu yok edildi” iddiası Meclis gündeminde

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Şırnak Belediyesi'nin Sayıştay raporlarında usulsüzlük olduğu ve bunların yok edildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. İmir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Usulsüzlüklerin muhasebe sistemi ile yok edildiğinden haberdar mısınız, ilgili memurları veya Belediye Başkanını görevden almayı planlıyor musunuz?" diye sordu.

ANKA'da yer alan habere göre, HDP'li İmir, Şırnak Belediyesi'nin Sayıştay raporlarına ilişkin Bakan Soylu tarafından yazılı olarak cevaplanması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. İmir, "Şırnak Belediyesi'nde, 172 personelin, kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı ve ilgili muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, raporda, İlbank sermaye payı toplam tutarının 6.740.189,27 TL olduğu, Belediyenin 2019 yılı bilançosunda ise Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler hesabında 4.971.505,22 TL olduğu görülmüştür" dedi.

İmir'in Bakan Soylu'ya yönelttiği sorular şöyle: