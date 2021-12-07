Sayıştay’ın Bursa Büyükşehir Belediyesi raporunda usulsüzlük: AKP’li vekilin kurucusu olduğu hastane, belediyeye ait alandan otopark ücreti almış

Sayıştay’ın AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı denetim raporuna göre, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in kurucusu olduğu özel hastane, yetkisi olmamasına karşın belediyeye ait alanda yurttaşlara valeler ile ücretli otopark hizmeti verdi.

Raporda belediyenin aynı konuda 2019’da da uyarıldığı belirtilerek “İdare cevabında bulgu konusu edilen hususa katıldığını ifade etmiştir” denildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, raporda, "2918 sayılı kanununda; karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücretinin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınacağı, bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir şekilde park ücreti alamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu hükme aykırı olarak park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenlerin, fiilleri daha ağır bir ceza gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.