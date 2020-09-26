Sayıştay'ın borçlanmada limit uyarısında bulunduğu AKP'li belediyeden bedelinin 3 katına yeni stadyum

Sayıştay’dan borçlanma limitlerini aştığı konusunda uyarı alan ve 2018’de toplam borcu 414 milyon TL’ye ulaşan AKP’li Çorum Belediyesi’nin yaptırdığı stadyum tartışma yarattı. Belediye, stadyum için 2016’da ihale yaptı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 59 milyon 900 bin TL'ye bir firma ile anlaşılan stadyumun 810 günde bitirileceği belirtildi. Ancak inşaat, maddi kaynak yetersizliği nedeniyle uzadı ve 2020'de tamamlandı.

Stadın maliyetini, 2018'de eski Belediye Başkanı Zeki Gül açıkladı. Gül, “85 milyon TL bugüne kadar harcadığımız rakam. 72 milyon TL de arsa bedeli. 157 milyon TL yapıyor” dedi.

Sözleşmede belirtilen bedelin neredeyse üç katına mal olan stadyum, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi.

Çorum Belediyesi'nin 2020 yılında 526 milyon liralık bütçesi bulunuyor. Stadın maliyeti bütçenin yaklaşık üçte biri.