Sayıştay’ın Ankara raporu: İhalesiz araç kiralama, liyakatsiz atama, kamu arazilerinin usulsüz kullanımı…

Sayıştay’ın açıkladığı 2019 denetim raporlarında, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde CHP’ye geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde AKP'li ve MHP'li birçok belediyeye ilişkin usulsüzlük yer aldı. Raporda ayrıca “AKP döneminden kalma usulsüzlüklere" de yer verildi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, AKP’li Altındağ Belediyesi’nde “müdür kadrolarına sınavsız atama yapabilmek için kişilerin önce ‘belediye başkan yardımcısı’ görevine getirildiği, daha sonra da bu kişilerin müdürlük kadrolarına atandığı” vurgulandı. Belediye ise Sayıştay’a cevaben yaptığı açıklamada “usulsüzlükleri inkâr etmezken”, bu şekilde yapılan atamaların geri alındığını ve sınavsız atanan kişilerin müdürlüklerinin sona erdiğini belirtti.

Raporlarda dikkat çeken bir usulsüzlük de MHP’li Etimesgut Belediyesi’ne ait. Belediyenin ilgili yasalarda “yerlilik şartı” bulunmasına karşın, idari bünyesinde kullanılmak üzere yabancı marka 6 adet araç kiraladığı belirtildi. Ayrıca, belediye meclis başkanı ve meclis üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katılmaları karşılığında ödenen “huzur hakkının” meclis kararı alınmadan belirlendiği tespit edildi.

Raporlarda, MHP’li Gölbaşı Belediyesi’nin de “kamuya açık olması gereken alanların özel mülkiyet gibi kullanılmasına izin verdiği” tespiti yer alırken, tespite örnek olarak da Kızılcaşar Mahallesi ile Hacılar Mahallesi’nde bulunan ve kamuya açık olması gereken ticari, sosyal tesis, park alanları ve yolların “özel bir site içerisinde bırakılması, bu alanların dışarıdan bir kişinin girmesini engelleyecek şekilde işgal edilmesi” gösterildi.

Eski Başkan Melih Gökçek döneminde itfaiye eri olarak belediyeye alınan 2 çalışan, eski AKP’li başkan Mustafa Tuna döneminde önce zabıta müdürlüğüne ardından da itfaiye şube müdürlüğüne sınavsız olarak atandı. Bu personel, 2020 yılının haziran ayında da şube müdürlüğü kadrosuna, bundan önceki görevleri esas alınarak sınavsız bir şekilde atandı.

Keçiören Belediyesi’nin ayrıca 2019 yılında 90’ı temizlik, 22’si binek araç olmak üzere toplam 112 adet aracı “ihale yapmadan, finansal kiralama yöntemiyle” temin ettiği tespit edildi. Bu kiralama yönteminin kullanılması nedeniyle alınan araçlar için belediye tarafından 3 yıl boyunca Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeneceği de kaydedildi. Sayıştay, kiralama yapılmasaydı bu verginin ödenmeyeceğini vurguladı.