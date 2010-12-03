-SAYIŞTAY GENEL BÜTÇEYE DAHİL OLACAK TBMM (A.A) - 02.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda, ''temel kanun'' olarak görüşülen Sayıştay Kanunu Teklifinin 3. bölümündeki ilk 4 madde kabul edildi. Teklifin 3. ve son bölümü; 61 ve 84. maddeleri kapsıyor. Son bölümde kabul edilen maddelere göre, Sayıştay genel bütçeye dahil olacak. Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daireler, 1 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında çalışmayacak. Ancak bu süre içinde Rapor Değerlendirme Kurulu ile Sayıştaya gelecek ivedi işlere, sırayla bir daire bakacak. TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, teklifin 64. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.