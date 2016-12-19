Sayıştay, Fatih Belediyesi'ne son 3 yıldır denetim yapmamış!

AKP’li Fatih Belediyesi’nin 2013-2014-2015 yıllarında Sayıştay tarafından denetlenmediği ortaya çıktı. Gerekçe olarak "iş yoğunluğunu ve personel yetersizliğini” gösteren Sayıştay Başkanlığı "ihbar ya da şikâyet" olmadığını bildirdi. Sayıştay’ın CHP’li Meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu’nun kuruma yaptığı 6 usulsüzlük iddiasını içeren ihbarını da incelemediği günyüzüne çıktı.

3 yıl denetimsiz!

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, CHP’li Soylu, Sayıştay’a başvurarak "Fatih Belediyesi’nin 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait denetim raporlarını" talep etti. Sayıştay Başkanlığı’nın 16 Aralık 2016 tarihli (3 gün önceki) yanıtı tartışma yaratacak bir bilgiyi ortaya çıkardı. Sayıştay’ın yanıtında aynen şöyle dendi:

"Sayıştay’ın denetim yetkisi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 'Denetim alanı' başlıklı 4 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Fakat, Başkanlığımızın denetim işgücü kapasitesi, yetkisi dahilindeki tüm kurumların denetimlerini her yıl yapmaya yeterli olmadığından, denetimler kamu idarelerinin bütçe büyüklüğü, daha önce denetlenmiş olup olmadığı, ihbar ve şikayetlerin bulunup bulunmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurularak yapılan risk analizleri doğrultusunda Başkanlığımız Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu kararları çerçevesinde planlanmakta ve yürütülmektedir. Söz konusu Fatih Belediyesi 2013, 2014 ve 2015 yıllarında denetlenmediğinden kurumun bu yıllarına ilişkin denetim raporu mevcut bulunmamaktadır."

6 ihbar dikkate alınmamış

3 yıllık dönemde Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu 35 kadar dosyada usulsüzlük iddiasıyla savcılıklara suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanlığı’nca Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir hakkında yargılama izni verilmeyince dosyaları Danıştay’a taşıdı. Soylu bu süreçte 6 dosyada usulsüzlük iddiasıyla Sayıştay Başkanlığı’na ihbarda bulundu.

17-25 Aralık ’ta gündeme gelmişti

17 Aralık operasyonunun sabahı Fatih Belediyesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir gözaltına alınmış, 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.