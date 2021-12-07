Sayıştay: Erzurum Büyükşehir Belediyesi borçlanma limitini 670 milyon TL aştı

Sayıştay, AKP yönetimdeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma limitini 670 milyon Türk Lirası aştığını tespit etti.

2020 Sayıştay Denetim Raporu'nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma sınırını aştığı konusunda uyarılarda bulundu. Bir dizi usulsüzlüğün de tespit edildiği raporda taşınmazların değer tespitinin yapılmaması, öngörülen şartları taşımayan kişilerin müdür olarak atanması, işçi izinlerinin kanuna uygun şekilde kullandırılmaması kadar birçok ayrıntıya yer verildi.

Gazete Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre; Sayıştay raporunun "denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler" bölümünde 6 bulgu tespit edildi. Bulguların başında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma limiti sınırının 670 milyon aşıldığına dikkat çekildi.

Raporda tespit edilen usulsüzlükler şöyle:

-Taşınmazların değer tespitinin yapılmaması.

-Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı ile ilgili amortisman işleminin eksik yapılması.

-Borçlanma limitinin aşılması.

-Sözleşmeli kadrolarda çalışan personellerin müdür olarak atanması.

-İşçi izinlerinin kanuna uygun şekilde kullandırılmaması.

-Sosyal denge ödemelerinden sözleşme aidatı kesilmesi.