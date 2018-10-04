Sayıştay: Diyanet, imam maaşlarını yetiştiremedi, 111 milyon 988 bin ödenek üstü harcama yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dev bütçesine ilişkin incelemelerde bulunan Sayıştay, yapılan hatalara karşın “gayret gösterilecek” yanıtını yeterli saydı. 6.8 milyar liralık bütçenin yetmediği Diyanet, hem ek ödenek aldı hem de ödenek üstü harcama yaptı.

Sayıştay, Diyanet’in bütçesine ilişkin değerlendirmelerinde dikkati çeken ayrıntılar yer aldı. Rapora göre Diyanet’e 2017 yılı içinde 6 milyar 867 milyon 117 bin lira ödenek, yıl içinde içinde 323 milyon 344 bin TL daha ilave ödenek verildi. Devlet bütçesinin yüzde 1’ini kullanan Diyanet bununla da yetinmeyerek imam maaşlarını yetiştiremediği gerekçesiyle 111 milyon 988 bin lira ödenek üstü harcama kullandı.

25 milyarlık olumsuzluk

Diyanet bütçesinde en dikkat çeken noktalardan biri de bilançodaki ‘olumsuz faaliyet’ başlığındaki milyarlar oldu. Kamu bütçesinden 7.5 milyar TL harcayan Diyanet’in devletten aldığı ödeneği gelir saymamasının ardından “Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları” hesabında 17.6 milyar TL, bu yıl da yine “dönem olumsuz faaliyet sonuçları” hesabında 7 milyar TL “zarar” görüldü.

"Gayret göstereceğiz"

Diyanet’in yıllardır taşınmazlarını kayda geçirememesi de raporlara yansıdı. 2014 yılında tamamlaması gereken envanterde yapılan incelemelere göre, Diyanet’in hizmet ve faaliyetlerinde kullanılan ve yönetilen cami, Kuran kursu, hizmet binası, lojman toplam 183 bin 393 adet taşınmazının olduğu belirlendi. Bunlardan sadece 63 bin 447’sinin envanter çalışmalarının yapıldığı ve taşınmaz bilgi sistemine toplam 4 milyar TL olarak kaydedilebildi. Diyanet’in eleştirilere dikkat çekici yanıt geldi:

“Başkanlığımız taşınmaz envanter çalışmalarının tamamlanması için daha fazla gayret gösterilecektir."

Sayıştay ise, “gayret gösterilecek” yanıtını yeterli bularak hesapların takibi yapılacağını duyurdu.

Yeme-içme bütçesi

Raporda, on binlerce imama ödenen milyarlarca liralık maaş ve SGK giderlerinin yanında 113 milyon TL’nin de “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transfer” olarak kullanılması da dikkat çekti. Yardımların ayrıntılarının yer almadığı rapora ilişkin Sayıştay ise kamu kurumlarının yaptığı ‘yardım’ların bilgisi olmaması nedeniyle “hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte” olduğu değerlendirmesi yaptı.

Diyanet’in 2017 harcamalarında ayrıca 6 milyon TL’lik kırtasiye, 16 milyon TL’lik yakıt, 1.4 milyon TL değerinde giyecek, 34 milyon TL’lik yiyecek, 2.4 milyon TL’lik içecek gideri yer aldı.

Diyanet’in araçları için ise 1 milyon TL değerinde yedek parça, 100 bin TL vasıta lastiği harcaması yapıldı.