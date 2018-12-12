Sayıştay denetçilerinden Beytüşşebaplı öğrencilere 300 kitap 

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından başlatılan \'Okumak Altındır\' projesine destek Sayıştay Denetçileri Derneği\'nden (SAYDER) geldi. SAYDER, öğrencilere verilmek üzere ilçeye 300 kitap gönderdi.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik\'in başlatttığı \'Okumak Altındır\' adlı proje kapsamında SAYDER tarafından gönderilen 300 kitap, ilçeye ulaştı. Kaymakam Pendik, çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, \"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin okuma alışkanlıklarını güçlendirmek, milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda gelişimlerini sağlamak ve psikolojik olarak sağlıklı yetişmelerini sağlamak için Beytüşşebap Kaymakamlığımız tarafından yürütülen Okumak Altındır isimli projemize, Sayıştay Denetçileri Derneği destek verdi. Dernek Başkanı ve aynı zamanda Sayıştay üyesi olan Ramazan Yalçın beyin önderliğinde toplanan 300 kitap, Beytüşşebap\'a gönderildi. Ülkemizin güzide ve önemli kurumlarından biri olan Sayıştay\'ın kıymetli denetçilerinin bu desteği Beytüşşebaplı çocuklar ve gençler için büyük bir sevinç olmasının yanında, birliğimiz ve kardeşliğimizin güçlenerek devamı açısından da büyük bir umut olmuştur. Bu güzel davranışlarından ötürü SAYDER\'in kıymeti yönetim kuruluna ve üyelerine geleceğimizin teminatı Beytüşşebaplı gençlerimiz ve çocuklarımız adına şükranlarımızı sunarız\" dedi.



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