Sayıştay denetçileri tespit etti: AKP’li Beyoğlu Belediyesi, Veremle Savaş Derneği’ne aktarması zorunlu olan 2 milyon lirayı derneğe aktarmamış

AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin kanun gereği Veremle Savaş Derneği’ne aktarması zorunlu olan 2 milyon 685 bin TL’yi derneğe aktarmadığı tespit edildi.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, belediyelerin 2020 yılı faaliyetlerini denetleyen Sayıştay’ın İstanbul’daki AKP’li ilçe belediyelerine ilişkin denetim raporlarında çarpıcı bulgulara yer verildi. AKP’li Beyoğlu, Çekmeköy, Sultangazi ve Zeytinburnu Belediyesi’ni denetleyen Sayıştay denetçileri birçok usulsüzlük tespit etti.

Bilgilere göre, belediyelerin tahsil ettikleri eğlence vergisi hasılatının yüzde 10’unu verem savaşı için ayırıp belediye sınırları içerisinde yer alan Verem Savaş Derneği teşkilatına verilmesi gerekiyor. Ancak, Sayıştay denetçilerinin yaptığı incelemede AKP’li Belediye Beyoğlu Belediyesi’nin 2 milyon 685 bin 515 TL’yi Veremle Savaş Derneği’ne aktarmadığı tespit edildi. Belediye yöneticileri, Sayıştay denetçilerine Verem Savaş Derneği’ne ayrılan payların İller Bankası payından kesilerek aktarıldığı ifade etse de yapılan ödemeye ilişkin bir bilgi veya belge sunamadı. Denetim raporuna göre, Beyoğlu Belediyesi tarafından tahsil edilen çevre ve temizlik vergisinin yüzde 20’sinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) aktarılması gerekiyor. Ancak Sayıştay denetçileri, AKP’li Beyoğlu Belediyesi tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde 20’si ve bunlara ait gecikme zammı olan 21 milyon 451 bin TL’nin İBB’ye aktarılmadığı tespit etti.

Sayıştay, AKP’li belediyenin ruhsatsız olduğu tespit edilen işyerlerine idari para cezası uygulanmadığını da belirledi. Raporda, “2020 mali yılına ilişkin hesap ve işlemlerin incelenmesi kapsamında İdareden temin edilen verilere göre, belediye sınırları içerisinde 608 adet işyeri ruhsatsız faaliyetten dolayı mühürlenmiştir. Ancak, İdare tarafından tespit edilen ruhsatsız işyerlerine idari para cezası uygulanmadığı tespit edilmiştir” denildi.