Sayıştay'dan Roketsan'a uyarı: Gizliliği sağla

Sayıştay Başkanlığı’nın Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) 2018 yılı denetim raporu, Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Roketsan) ile ortak gerçekleştirilen “10x10 Silah Sistemleri Platformu (SSP) Prototipi Geliştirme Projesi İşi” sürecinde güvenliğin dikkate alınmadığını ortaya çıkardı.

Cumhuiyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Sayıştay Başkanlığı TÜVASAŞ 2018 yılı denetim raporunu tamamladı. Çarpıcı verilerin bulunduğu raporda “Roketsan ile yapılan sözleşmenin yürütülmesindeki belirsizlikler” adlı bir bölüm yer aldı. Bu bölümde Roketsan AŞ İle TÜVASAŞ arasında “10x10 Silah Sistemleri Platformu (SSP) Prototipi Geliştirme Projesi İşi” için 3 Ocak 2018 tarihinde sözleşme imzalandığı anımsatıldı. Raporda TÜVASAŞ’ın sorumlulukları arasında projenin tüm faaliyetlerinde gizlilik sağlanması, bu kapsamda ‘Tesis Güvenlik Belgesi’nin almasının da olduğu vurgulandı. Gizlilik uyarısında bulunulan raporda “Şirket içi 17.04.2018 tarihli yazışma ile söz konusu projede gizlilik hususu önem arz etmekte olduğundan bahisle, proje ile ilgili detay bilgilerin ve belgelerin yetkisiz ve ilgisiz kişilerle paylaşılmaması gerektiği duyurulmasına karşın, Tesis Güvenlik Belgesi alınmamıştır. Akabinde, 1 adet 8x8 SSP için nihai montaj ve devreye alma işine 02.05.2018 tarihinde başlanılmış ve 12.06.2018 tarihinde tamamlanmıştır” denildi.