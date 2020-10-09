Sayıştay'dan İBB raporu: Derneklere, vakıflara, kişilere kanunsuz hizmet yapılmış

Sayıştay'ın "2019 Düzenlilik Denetim Raporu"nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bazı dernek ve vakıflara ait bakım ve onarım işlerinin yaptırdığı, belediyeye ait araçların dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde kullandırıldığı konularında tespitler yer aldı.

Independent’tan Can Bursalı’nın haberine göre, kurum raporunda, ücretsiz yapılan bu işlemlerin kanunsuz olduğuna dikkat çekti.

Dernek ve vakıflarca kullanılan binaların bakım ve onarım işlerinin İBB tarafından yaptırılması, Sayıştay raporunda "İdare tarafından bazı dernek ve vakıflarca kullanılan binalara ilişkin bakım ve onarım hizmetinde bulunularak yasal dayanağı olmaksızın dolaylı yoldan ayni yardımda bulunulmuştur. ... Dolayısıyla; dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekkülere belediyeler tarafından yardım yapılabilmesini sağlayacak kanuni dayanak mevcut değildir. ... Belediyenin görev ve sorumluluk alanlarındaki konularla ilgili olmayan ve mevzuatına göre kabul edilebilir bir hizmet projesini içermeyen protokollere istinalde, vakıf ve derneklerin kullanımındaki taşınmazların bakım ve onarım işlerinin belediyece yaptırılması ve ayni yardımda bulunmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İBB'ye aşt Raporda, İBB'ye ait araçların, dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde kullandırıldığıyla ilgili olarak "İdare taşıtları, mevzuatına göre kabul edilebilir bir ortak hizmet projesi olmaksızın çeşitli dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve kişiler için görevlendirilmiş ve bunun için herhangi bir ücret alınmamıştır" denildi.

Ayrıca, araç tahsislerinin mevzuata uygun olmadığına yönelik şunlar kaydedildi:

Belediye araçları ile bu araçlara ilişkin görevlendirmelerin incelenmesi sonucunda; mevzuata göre kabul edilebilir bir ortak hizmet projesi olmaksızın çeşitli dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve kişilerin ihtiyaçları için talepleri üzerine idarenin tasarrufunda bulunan otobüs ve minibüs gibi araçların görevlendirildiği, bunun için herhangi bir ücret alınmadığı tespit edilmiştir.



Mevzuatına göre kabul edilebilir ortak hizmet projesi mevcut olmadığı sürece, idare araçlarının dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarına veya kişilere ücretsiz veya indirimli tarifeyle kullandırılması yasal olmadığından, idare araçlarının tahsis ve görevlendirme işlemlerinin mevzuatına uygun yürütülmesi uygun olacaktır.

Ekrem İmamoğlu, henüz mazbatasını almadan yaptığı açıklamada, "Adama, kişiye, kişilere, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti" demişti.

İmamoğlu 23 Haziran 2019 seçiminin ardından Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan protokollerin iptal edildiği açıklanmıştı. Protokolleri iptal edilen vakıf ve derneklere, 357 milyon liralık kaynak aktarıldığı iddiaları gündeme gelmişti.