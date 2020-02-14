Sayıştay'dan AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi raporu: Yurt dışı gezilerine görevli olmayanlar gönderilmiş

Seyahatlere yüz binlerce lira harcadığı bilinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan bilgiye göre, inşaat ve yapım işi ihalelerinde, ihaleyi kazanan şirketlerden ‘yurt dışında teknik gezi düzenlemesi’ istendi. Sayıştay denetçileri de, “Bu gezilere yapım ve inşaat işleri kapsamında çalışan personel haricinde ‘işle ilgisi olmayan belediye personelinin’ de gönderildiği ve ihale şartlarında yer alan hükmün belirsiz ve öngörülemez olduğu görülmüştür” tespitinde bulundu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sayıştay raporunda, “İhale dokümanlarında hangi ülkeye, kaç kişinin, kaç günlüğüne gideceği ve geziler kapsamında hangi faaliyetlerin gerçekleştirileceği belirtilmemiştir” denildi. Gebze Darıca Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temini Montaj ve İşletmeye Alma İşleri ihalesini inceleyen Sayıştay denetçileri, “İhale sözleşmesine çalışan elemanlarının yaptıkları veya yapacakları iş kapsamında bilgilerinin artırılması ve son teknolojik uygulamaları yerinde görerek bilgilenmesi amacıyla hüküm konulmuştur. Ancak uygulamada bu hükme uyulmamış ve yapılan yurt dışı gezisine iş kapsamında çalışan personellerin yanı sıra başka birimlerde çalışan, ‘hatta teknik eleman olmayan’ kişiler de katılmıştır” tespitinde bulundu. Sayıştay raporunda, “Yurt dışı gezilerine götürülen personellerin hangi ölçütlere göre seçildiği konusunda belirsizlik bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı.