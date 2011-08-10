-SAYIŞTAY BİLGİLENDİRECEK ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Sayıştay Başkanı Recai Akyel, TSK'nın denetlenmesiyle ilgili kamuoyunu ayrıntılı bir şekilde aydınlatmak amacıyla açıklama yapmayı düşündüklerini bildirdi. Kırşehirli Dernekler Federasyonu tarafından Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, AK Parti milletvekilleri Muzaffer Aslan, Selçuk Özdağ ve Emrullah İşler, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam, Anayasa Mahkemesi eski başkanlarından Mustafa Bumin, Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve bazı bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek de iftardan önce salona geldi ve dernek yöneticileriyle görüştükten sonra merkezden ayrıldı. Abdülkadir Aksu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazan ayını kutladı ve hayırlara vesile olmasını diledi. Ramazan ayının sevgi, kardeşlik, paylaşma, rahmet, şefkat ve merhamet ayı olduğunu ifade eden Aksu, bu özellikleri dolayısıyla ramazan ayında birlik ve beraberliğin de pekiştiğini dile getirdi. Bu yıl ramazan ayına buruk girildiğini belirten Aksu, şunları kaydetti: ''Yakın coğrafyamızda ve dünyanın birçok yerinde çok acı olaylar yaşanıyor. İnsanlar zulüm altında. Bazı ülkelerde ise Afrika'da olduğu gibi yavrularımız susuzluktan, insanlarımız açlıktan ölüyorlar. Ben bu durum karşısında beni iftara davet edenlere şunu tavsiye ettim; ben iftara gelmeyeyim iftarın karşılığını götürün Diyanet İşleri Başkanlığı, Kızılay ve TİKA'mızın açmış olduğu yardım hesaplarına yatırın.'' Bu iftara Afrika'ya yardım kampanyası başlatılacağını bildiği için memnuniyetle katıldığını dile getiren Aksu, ''Bu güzel ayın feyziyle biz burada rahat bir şekilde iftarımızı açarken Somali ve diğer açlıktan kırılan ülkeleri de düşünmek zorundayız. Devletimiz, hükümetimiz bu işe ciddi bir şekilde el attı. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türk Kızılayı, TİKA ve diğer kuruluşlarımız bu konuda büyük bir faaliyet içindeler. Yardımlar yerlerine ulaştı. Yardım yapan her vatandaşıma sevgi ve saygımı sunuyorum'' diye konuştu. AK Parti Kırşehir Milletvekili Aslan da konuşmasında Kırşehir'in hükümetleri döneminde hızla geliştiğini belirtti. Kırşehir'in eğitimde önemli mesafe kaydettiğini dile getiren Aslan, ilin tarım ve hayvancılıkta geliştiğini belirterek, iş adamlarını Kırşehir'e yatırıma davet etti. Vali Erden ile Konfederasyon Başkanı Hilmi Gökçınar da katılımdan dolayı salondakilere teşekkür etti. Yemeğin ardından açlık ve kuraklıkla mücadele eden Doğu Afrika Ülkeleriyle ilgili hazırlanan kısa film gösterildi. Filmden sonra konuşan Gökçınar, Doğu Afrika Ülkeleri için kısa mesajla yardım kampanyası başlattı. Davetliler de mesaj göndererek kampanyaya destek verdi. -SAYIŞTAY BAŞKANI AKYEL- Öte yandan, yemekte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sayıştay Başkanı Recai Akyel, TSK'nın denetlenmesiyle ilgili soru üzerine, bu konuda daha sonra bir açıklama yapacaklarını bildirdi. Akyel, ''Bu konuda kamuoyunu doğru bir şekilde aydınlatacağız. Bu güne kadar basında yer alan haberlerden anladığımız kadarıyla konu tam olarak anlaşılmıyor. Böyle önemli bir konuda da ayaküstü, hazırlıksız açıklama yaparak kamuoyunu eksik bilgilendirmek istemiyorum. Bu konu tarafımızdan ilk defa açıklanacak. Konunun bütün yönleriyle aydınlatılması için sistematik ve hazırlıklı bir şekilde kamuoyuna açıklamada bulunmayı düşünüyorum'' dedi.