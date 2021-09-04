Sayıştay başdenetçisi Bayram Erken, FETÖ/PDY bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten men edildi

Sayıştay başdenetçisi Bayram Erken, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekten men edildi. Karar Sayıştay Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyonun değerlendirmesinin ardından oybirliğiyle alındı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Sayıştay’da, Başkan Metin Yener, Başkan Yardımcısı Yücel Turhan, Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, Daire Başkanı Mehmet Ali Özyer ve Üye Ahmet Tezcan’dan oluşturulan komisyon Bayram Erken’le ilgili dosyayı inceledi. Hazırlanan kararda şu değerlendirmelere yer verildi:

“Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında Başkanlığımızda Denetçi olarak görev yapmakta iken meslekten ihraç edilen M.A.’nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak suretiyle verdiği ifadesinde Başkanlığımızda Başdenetçi olarak görev yapmakta olan Bayram Erken’in isminin de geçtiği belirtilerek Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının 11.03.2021 tarihli yazısı ile ilgili dosya başkanlığımıza bildilirildi.

Bu çerçevede ilgilinin özlük dosyası, hakkında yürütülen inceleme soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler, hakkındaki beyanlar, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından gelen yazı ve eki belgeler ile tanık ifadeleri, ilgili tarafından kullanılmış olan telefonların, HTS kayıtları, banka ve kredi kartı hesap hareketleri ile aile, arkadaş ve sosyal çevre bilgilerinin, ilgilinin yazılı savunması ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda;

Bayram Erken’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatı olduğu sabit görüldüğünden, meslekte kalmasının uygun olmadığı ve meslekten çıkarılmasının gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Sayıştay kararı şu şekilde kuruldu:

“Sayıştay Başkanlığında meslek mensubu olarak görev yapan Başdenetçi Bayram Erken’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatının olduğu sabit görüldüğünden, meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.”