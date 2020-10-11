Sayıştay: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, bünyesindeki tarihi eserleri kayıt altına almamış, koleksiyon halıları yere sermiş, tabloları ıslak zeminde bırakmış

Ankara’nın Ulus semtinde, Birinci Meclis’e çok yakın konumdaki tarihi binalarda yerleşik olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesindeki tarihi ve sanatsal değeri olan eserlerin kayıt altına alınmadığı ve uygun ortamlarda muhafaza edilmediği ortaya çıktı.

Sayıştay’ın 2019 yılı raporuna göre üniversiteye devredilen tarihi binalardaki orijinal üretim koleksiyon halıların yere serildiği, tabloların ıslak zeminde tutulduğu, tarihi porselenlerin kırıldığı, dokuma Türk bayrağının böceklendiği belirtildi.

Sayıştay raporunun aktarıldığı Cumhuriyet'teki Sefa Uyar imzalı habere göre, Türkiye’nin ilk Başbakanlık binası olan ve üniversitenin rektörlük binası olarak hizmet veren tarihi binanın devri ile teslim alınan sanat eserleri, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda kullandığı çalışma odasının da bulunduğu tarihi binadaki “Atatürk Müzesi”ne ait tarihi ve korunması gerekli kültür varlıkları ve eski Sümerbank binasının içinde yer alan makine, mefruşat, döşeme ve demirbaşlar ile tarihi, kültürel ve sanatsal değeri olan 210 tablo kayıt altına alınmadı.

Kayıt altına alınan eserlerin üzerine taşınır sicil numaralarının konmadığı ve muhafazalarının uygun ortamlarda yapılmadığı aktarılan raporda, korunması gereken taşınır kültür varlığı olup orijinal üretilen koleksiyon halıların kullanıma verildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, “Üniversitede mevcut bir müze varken bir müze daha donatacak kadar korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı ile tarihi ve güzel sanat eserinin bakımsızlıktan olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir” denildi.