Sayıştay açıkladı, devletin kasasından 3.7 milyar lira kayıp!

Sayıştay'ın hazırladığı 2017 yılı denetim raporuna göre belediyeler ve il özel idareleri hariç devletin kasasından kâr amacı gütmeyen dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kurumlarabir yıl içinde yaptığı yardım 3.7 milyar lira. Bu yardımlara soru işareti koyan Sayıştay, raporunda yardım alanların faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmediğini tespit etti.

Önceki yıl raporlarında da bunun eleştiri konusu yapıldığını ifade eden Sayıştay; 2017’de 151 kurumun cebinden, vakıf ve derneklere çıkan paranın hesabını vermediğini belirterek, “Sorumluluk ilkesi gereği hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeler” uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine aynen şöyle:

Sayıştay’ın Genel Değerlendirme Raporu’nda, “Yapılan inceleme neticesinde 151 kamu idaresinin yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer vermediği görülmüştür. Bu idarelerden 10’u genel bütçeli idare, 39’u üniversite, 6’sı diğer özel bütçeli idare, 88’i belediye ve 8’i il özel idaresidir” denildi. Kamu idarelerinin Sayıştay raporlarında yer alan “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” kaleminde, “dernek, birlik, vakıf üniversiteleri, kamu işveren sendikaları, memurların öğle yemeği, sosyal amaçlı fonla, Türk kültür varlığının korunması ve tanıtımı, bağımsız spor federasyonları, Türkiye Maarif Vakfı”na yapılan bağışlara işaret ediyor. Belediyeler ve il özel idareleri hariç devlet kurumları; Sayıştay’ın denetlememekten şikâyet ettiği şu harcamaları yapıyor:

Devletin çivisi çıkmış

-Devletin tepesinden 9.5 milyon:Cumhurbaşkanlığı 2017 yılında; dernek ve vakıf gibi kurumlara 7 milyon 975 bin yardımyaptı. Başbakanlık’ın kesesinden ise yardımiçin 1 milyon 548 bin 814 lira çıktı. Devletin en tepesi dernek ve vakıflara 2017 yılında 9 milyon 523 bin 814 TL aktardı.

Diyanet’e milyarlar yetmedi

-21 bakanlıktan 2.1 milyar: Parlamenter sistemde görev alan 21 bakanlık’ın bütçesinden kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan cari transfer ise 2 milyar 182 milyon 504 bin 450 lira oldu.

Yüksek yargıdan 3 milyon: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun dernek ve vakıflara toplam yardımı 3 milyon 825 bin 59 TL’yi buldu.

Kira ödemelerinde hata yapıldı

-Eğitim dünyasından 22.1 milyon: YÖK’e ilişkin Sayıştay raporunda, cari transferler kaleminde derneklere ve vakıflara yapılan yardımlarla ilgili bilgi yer almıyor. ÖSYM’nin ise dernek ve vakıflara bütçesinden 82 bin 546 TL ödeme yaptığı bilgisi yer alıyor. Sayıştaytarafından denetlenen devlet üniversitelerinden sadece 31 tanesi harcamaları içinde kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kalemini özel olarak bildirdi. 31 üniversitenin içinde dernek ve vakıfların da olduğu toplam para transferinin 22 milyon 52 bin 919 liraya ulaştığı görüldü.

Ulaştırma Bakanlığı, 231 milyonluk işe 658 milyon TL ödedi

-Büyük kurumlardan 1.4 milyar: Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, MGK, Sahip Güvenlik Komutanlığı gibi 15 kurumun bütçesinden 1 milyar 442 milyon 497 bin 948 TL dernek ve vakıflar için harcandı. MİT, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bütçe sonuçlarında ise kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan cari transfer kalemi bulunmuyor.

-61 kurumdan 116.2 milyon: Aralarında Savunma Sanayii Müşteşarlığı, TÜBİTAK, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TİKA, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, İŞKUR, BTK, SPK, RTÜK’ün de bulunduğu 61 kurumdan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 116 milyon 242 bin 898 TL harcandı.

Sayıştay'dan açıklama

Sayıştay’dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında kurum raporlarına dayanak gösterilerek yapılan haber ve yorumların gerçeklerle bağdaşmadığı kaydedildi. Sayıştay’dan yapılan yazılı açıklamada “Denetim raporunda olumlu görüş verildiği açıkça belirtilmiş ve bütçe ile verilen ödeneklerin aşılmadığı tespit edilmiş olmasına rağmen ekindeki mali tablolardaki bilgilerden hareketle gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelerde bulunulması hem genel ahlaki ilkeleri hem de basın ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” ifadeleri yer aldı.