Sayısız filmin yönetmeni Aram Gülyüz hayatını kaybetti

Yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Ayşecik film serisinden 90'lı yılların sevilen dizisi Yasemince'ye kadar 200'e yakın sinema filmi ve dizinin yönetmenliğini üstlenen, Türk sinema tarihinin usta ismi Aram Gülyüz, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Gülyüz'ün vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabında üzüntüsünü paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemamızın usta ismi Aram Gülyüz'ün aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. 1958'de adım attığı Türk sinemasına büyük hizmetleri bulunan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Aram Gülyüz kimdir?

Aram Gülyüz, 1931yılında İstanbul, Şişli‘de doğdu. Ermeni asıllı olan Gülyüz, koleji bitirdikten sonra İngiltere‘ye gitti. Electric and Musical Industries Ltd. (EMİ) Şirketi'nin Londra'daki temsilciliğinde dört yıl televizyon kursu gördü. Askerlik hizmetini yaptığı sırada, İngilizce bilenlere Kore‘ye gitmek isteyip istemedikleri sorulunca; 1954-1955 yıllarında askerliğini yedek subay olarakrada aynı görevi yapan Halit Refiğ ile tanışmış. Kore'ye gidip birliğine katıldığında ateşkes sağlanmış ve mütareke imzalanmıştır. Askerden dönünce (British Airways) İngiliz Havayollarında memur olarak çalışan Aram Gülyüz, Halit Refiğ‘in teşviki ile 1958 yılında Metro Film'i kurarak, yapımcı olarak sinemaya girdi.

Kendi şirketinde ilk olarak Türk-Alman ortak yapımı olan “İstanbul Macerası” filminin yapımcılığını yaptı. 1960 yılında senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını da üstlendiği “Sensiz Yıllar” adlı sinema filmi ile de yönetmenliğe başladı.

Türker İnanoğlu‘nun yapımcısı olduğu birçok komedi dizilerinin yönetmenliğini yaptı. 1987 yılında başrollerinde Banu Alkan ve Salih Güney‘in oynadığı “Afrodit” adlı sinema filminin asıl yönetmeni Remzi Jöntürk, bir trafik kazası sonucu yapımcısı Halis Şenol'la birlikte yaşamını yitirince, çekime Aram Gülyüz devam etti. 1963 yılında “Temem Bilakis”, 70'li yıllarda “Benim filmlerim, müstehcen fıkralar gibiydi, pornografik değildi!”, “Hasan Almaz, Basan Alır” gibi erotik filmler çekti.

1996 yılında yapımcılığını Türker İnanoğlu‘nun yaptığı “Tatlı Kaçıklar” adlı diziyi 2014 yılında yönetmenliğini yaptığı “Zaman Makinesi 1973” adlı sinema filmini çekti.

Filmografisi

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

– Çılgın Kamp ( Sinema Filmi)2014

– Zaman Makinesi 1973 ( Sinema Filmi)2014

– Otel Divane (TV Dizisi)2014

– Hamileyim Hamile ( Sinema Filmi)2009

– Ağlamak Yok (TV Dizisi)2008

– Aşk Beklemez (TV Filmi)2006

– Zeynep (TV Dizisi)2005

– Utanmaz Adam (TV Filmi)2005

– Sevgilime Göz Kulak Ol (TV Filmi)2005

– Deli Duran (TV Dizisi)2005

– Kadın Terzisi ( Sinema Filmi)2004

– Evlat (TV Filmi)2003

– İki Oda Bir Sinan (TV Dizisi)2002

– Sana Bayılıyorum (TV Dizisi)2002

– Hastayım Doktor (TV Dizisi)2002

– Şen Kahkahalar (TV Dizisi)2001

– Bizim Otel (TV Dizisi)2001

– Parça Pinçik (TV Dizisi)2000

– Yasemince (TV Dizisi)1997

– Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)1996

– Köşe Kapmaca (TV Dizisi)1996

– Taksim – Sarıyer (TV Filmi)1995

– İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)1994

– Yaz Evi (TV Dizisi)1993

– Haşlama Taşlama (TV Dizisi)1993

– Cümbüş Sokak (TV Dizisi)1993

– Sevdiğim Adam (TV Dizisi)1990

– Yaşamak ( Sinema Filmi)1988

– Yasak Aşk ( Sinema Filmi)1988

– Uğurlugil Ailesi (TV Dizisi)1988

– Yavrumu Kurtarın (Video)1987

– Püf Noktası (Video)1987

– Kadersiz Kullar ( Sinema Filmi)1987

– Hoşgeldin Ramazan ( Sinema Filmi)1987

– Afrodit ( Sinema Filmi)1987

– Şaka Maka (Video)1986

– Sevda Rüzgarı ( Sinema Filmi)1986

– Sen Neymişsin Be Abi (Video)1986

– Melek Yüzlü Cani / Nefret ( Sinema Filmi)1986

– Mazideki Kadın (Video)1986

– Küçük Beyzade (Video)1986

– Günahsız Yetim (Video)1986

– Eşşek Oğlum ve Ben (Video)1986

– Bebek Davası ( Sinema Filmi)1986

– Babamın Namusu ( Sinema Filmi)1986

– Babalar da Ağlar ( Sinema Filmi)1986

– Aşkın Kanunu Yoktur ( Sinema Filmi)1986

– Aşk Ve Kin ( Sinema Filmi)1986

– Anahtarı Bendedir (Video)1986

– Uyanıklar Dünyası ( Sinema Filmi)1985

– Şaşkın Milyoner ( Sinema Filmi)1980

– Sarışın Tehlike ( Sinema Filmi)1980

– Şaşırtma Beni ( Sinema Filmi)1979

– Öğren de Gel ( Sinema Filmi)1979

– Sona Kalan Dona Kalır ( Sinema Filmi)1979

– Olmaz Şimdi ( Sinema Filmi)1979

– Minnoş ( Sinema Filmi)1979

– Leyla, Necla, Mücella ( Sinema Filmi)1979

– Bu Gece Bende Kal ( Sinema Filmi)1979

– Binlik Nail ( Sinema Filmi)1979

– Babanın Kızları ( Sinema Filmi)1979

– Şerefsiz Şeref ( Sinema Filmi)1978

– Oooh Oh ( Sinema Filmi)1978

– Kendin Pişir Kendin Ye ( Sinema Filmi)1978

– Delidir Ne Yapsa Yeridir ( Sinema Filmi)1977

– Saffet Beni Affet ( Sinema Filmi)1976

– Profesyonel / Kadın Çapkın Olu… ( Sinema Filmi)1976

– Hamza Dalar Osman Çalar ( Sinema Filmi)1976

– Eksik Etek ( Sinema Filmi)1976

– Beş Dakikada Beşiktaş ( Sinema Filmi)1976

– Ye Kürküm Ye ( Sinema Filmi)1975

– Vur Davula Tokmağı ( Sinema Filmi)1975

– Televizyon Çocuğu ( Sinema Filmi)1975

– Sevişmek Bir Dakika ( Sinema Filmi)1975

– Salak Bacılar ( Sinema Filmi)1975

– Hoppala ( Sinema Filmi)1975

– Hasan Almaz Basan Alır ( Sinema Filmi)1975

– Hababam Git Hababam Gel ( Sinema Filmi)1975

– Curcuna ( Sinema Filmi)1975

– Adamını Bul ( Sinema Filmi)1975

– A’dan Z’ye Kadar ( Sinema Filmi)1975

– İmparator ( Sinema Filmi)1974

– Reisin Kızı ( Sinema Filmi)1974

– Mirasyediler ( Sinema Filmi)1974

– Atını Seven Kovboy ( Sinema Filmi)1974

– Aman Ne Gırgır ( Sinema Filmi)1974

– Özleyiş ( Sinema Filmi)1973

– Tatlım ( Sinema Filmi)1973

– Büyük Şamata ( Sinema Filmi)1973

– Aşkımla Oynama ( Sinema Filmi)1973

– Anneler Günü ( Sinema Filmi)1973

– Satılık Kadın ( Sinema Filmi)1972

– Oğlum ( Sinema Filmi)1972

– Kırk Yalan Memiş ( Sinema Filmi)1972

– Kader Yolcuları ( Sinema Filmi)1972

– Dudaktan Dudağa Ölüm ( Sinema Filmi)1972

– Ay Aman Of ( Sinema Filmi)1972

– Alçaklar Cehenneme Gider ( Sinema Filmi)1972

– Toto Kralı ( Sinema Filmi)1971

– Tamam Mı Canım ( Sinema Filmi)1971

– Saraylar Meleği ( Sinema Filmi)1971

– Beyaz Kelebekler ( Sinema Filmi)1971

– Ayşecik Bahar Çiçeği ( Sinema Filmi)1971

– Ayıpettin Şemsettin ( Sinema Filmi)1971

– Şıllık ( Sinema Filmi)1970

– Red Kit ( Sinema Filmi)1970

– Duyduk Duymadık Demeyin ( Sinema Filmi)1970

– Bütün Aşklar Tatlı Başlar ( Sinema Filmi)1970

– Ayşecik Sana Tapıyorum ( Sinema Filmi)1970

– Ümit Dünyası ( Sinema Filmi)1969

– Ömercik Babasının Oğlu ( Sinema Filmi)1969

– Öldüren Aşk ( Sinema Filmi)1969

– Tatlı Günler ( Sinema Filmi)1969

– Sevgili Babam ( Sinema Filmi)1969

– Mazimdeki Kadın ( Sinema Filmi)1969

– Kahraman Delikanlı ( Sinema Filmi)1969

– Fakir Kızın Romanı ( Sinema Filmi)1969

– Ayşecik Yuvanın Bekçileri ( Sinema Filmi)1969

– Ana Kalbi ( Sinema Filmi)1969

– İnsan İki Kere Yaşar ( Sinema Filmi)1968

– Yüzbaşının Kızı ( Sinema Filmi)1968

– Yuvana Dön Baba ( Sinema Filmi)1968

– Yaratılan Kadın ( Sinema Filmi)1968

– Kanun Namına ( Sinema Filmi)1968

– Benimle Evlenir Misin ( Sinema Filmi)1968

– Karım Beni Aldatırsa ( Sinema Filmi)1967

– Galatalı Mustafa ( Sinema Filmi)1967

– Dişi Killing ( Sinema Filmi)1967

– Demir Bilek ( Sinema Filmi)1967

– Deli Fişek ( Sinema Filmi)1967

– Ayşecik Canım Annem ( Sinema Filmi)1967

– Üsküdar’dan Topkapı’ya ( Sinema Filmi)1966

– Zehirli Hayat ( Sinema Filmi)1966

– Siyah Otomobil ( Sinema Filmi)1966

– Kumarbazın İntikamı ( Sinema Filmi)1966

– Konforlu Necla ( Sinema Filmi)1966

– Gariban ( Sinema Filmi)1966

– Fırtına Beşler ( Sinema Filmi)1966

– Altın Kollu Adam ( Sinema Filmi)1966

– Ailenin Yüz Karası ( Sinema Filmi)1966

– Şıngırdak Melahat ( Sinema Filmi)1965

– Ölüm Çemberi ( Sinema Filmi)1965

– Taşralı Amca ( Sinema Filmi)1965

– Tatlı Yumruk ( Sinema Filmi)1965

– Tamirci Parçası ( Sinema Filmi)1965

– Sevdalı Kabadayı ( Sinema Filmi)1965

– Pantolon Bankası ( Sinema Filmi)1965

– Lafını Balla Kestim ( Sinema Filmi)1965

– Kolla Kendini Bebek ( Sinema Filmi)1965

– Hüseyin Baradan Çekilin Aradan ( Sinema Filmi)1965

– Cumartesi Senin Pazar Benim ( Sinema Filmi)1965

– Cici Kızlar ( Sinema Filmi)1965

– Canın Cehenneme ( Sinema Filmi)1965

– Berduş Milyoner ( Sinema Filmi)1965

– Ateş Gibi Kadın ( Sinema Filmi)1965

– 65 Hüsnü ( Sinema Filmi)1965

– Sokakların Kanunu ( Sinema Filmi)1964

– Sen Vur Ben Kırayım ( Sinema Filmi)1964

– On Güzel Bacak ( Sinema Filmi)1964

– Manyaklar Köşkü ( Sinema Filmi)1964

– Kaynana Zırıltısı ( Sinema Filmi)1964

– Erkek Sözü ( Sinema Filmi)1964

– Abidik Gubidik ( Sinema Filmi)1964

– Varan Bir ( Sinema Filmi)1963

– Temem Bilakis ( Sinema Filmi)1963

– Hop Dedik ( Sinema Filmi)1963

– Genç Kızların Sevgilisi ( Sinema Filmi)1963

– Kadın Ve Tabanca ( Sinema Filmi)1962

– Aşk Ve Yumruk ( Sinema Filmi)1961

– Sensiz Yıllar ( Sinema Filmi)1960

Senaryo :

– Şaka Maka (Video)1986

– Anahtarı Bendedir (Video)1986

– Sarışın Tehlike ( Sinema Filmi)1980

– Öğren de Gel ( Sinema Filmi)1979

– Sona Kalan Dona Kalır ( Sinema Filmi)1979

– Minnoş ( Sinema Filmi)1979

– Babanın Kızları ( Sinema Filmi)1979

– Oooh Oh ( Sinema Filmi)1978

– Profesyonel / Kadın Çapkın Olu… ( Sinema Filmi)1976

– Eksik Etek ( Sinema Filmi)1976

– Ye Kürküm Ye ( Sinema Filmi)1975

– Televizyon Çocuğu ( Sinema Filmi)1975

– Hoppala ( Sinema Filmi)1975

– A’dan Z’ye Kadar ( Sinema Filmi)1975

– Aşkımla Oynama ( Sinema Filmi)1973

– Kader Yolcuları ( Sinema Filmi)1972

– Dudaktan Dudağa Ölüm ( Sinema Filmi)1972

– Beyaz Kelebekler ( Sinema Filmi)1971

– Şıllık ( Sinema Filmi)1970

– Red Kit ( Sinema Filmi)1970

– Üsküdar’dan Topkapı’ya ( Sinema Filmi)1966

– Ailenin Yüz Karası ( Sinema Filmi)1966

– Kolla Kendini Bebek ( Sinema Filmi)1965

– Berduş Milyoner ( Sinema Filmi)1965

– Sokakların Kanunu ( Sinema Filmi)1964

– Temem Bilakis ( Sinema Filmi)1963

– Genç Kızların Sevgilisi ( Sinema Filmi)1963

– Aşk Ve Yumruk ( Sinema Filmi)1961

– Sensiz Yıllar ( Sinema Filmi)1960

Yapımcı :

– Hoppala ( Sinema Filmi)1975

– Büyük Şamata ( Sinema Filmi)1973

– Satılık Kadın ( Sinema Filmi)1972

– Kader Yolcuları ( Sinema Filmi)1972

– Dudaktan Dudağa Ölüm ( Sinema Filmi)1972

– Ay Aman Of ( Sinema Filmi)1972

– Alçaklar Cehenneme Gider ( Sinema Filmi)1972

– Tamam Mı Canım ( Sinema Filmi)1971

– Beyaz Kelebekler ( Sinema Filmi)1971

– Ayşecik Bahar Çiçeği ( Sinema Filmi)1971

– Şıllık ( Sinema Filmi)1970

– Red Kit ( Sinema Filmi)1970

– Bütün Aşklar Tatlı Başlar ( Sinema Filmi)1970

– Ümit Dünyası ( Sinema Filmi)1969

– Ömercik Babasının Oğlu ( Sinema Filmi)1969

– Öldüren Aşk ( Sinema Filmi)1969

– Kahraman Delikanlı ( Sinema Filmi)1969

– Fakir Kızın Romanı ( Sinema Filmi)1969

– Yüzbaşının Kızı ( Sinema Filmi)1968

– Yaratılan Kadın ( Sinema Filmi)1968

– Kanun Namına ( Sinema Filmi)1968

– Dişi Killing ( Sinema Filmi)1967

– Demir Bilek ( Sinema Filmi)1967

– Deli Fişek ( Sinema Filmi)1967

– Ayşecik Canım Annem ( Sinema Filmi)1967

– Siyah Otomobil ( Sinema Filmi)1966

– Gariban ( Sinema Filmi)1966

– Fırtına Beşler ( Sinema Filmi)1966

– Altın Kollu Adam ( Sinema Filmi)1966

– Ailenin Yüz Karası ( Sinema Filmi)1966

– Kolla Kendini Bebek ( Sinema Filmi)1965

– Hüseyin Baradan Çekilin Aradan ( Sinema Filmi)1965

– Berduş Milyoner ( Sinema Filmi)1965

– Sen Vur Ben Kırayım ( Sinema Filmi)1964

– Varan Bir ( Sinema Filmi)1963

– Temem Bilakis ( Sinema Filmi)1963

– Hop Dedik ( Sinema Filmi)1963

– Genç Kızların Sevgilisi ( Sinema Filmi)1963

– Kadın Ve Tabanca ( Sinema Filmi)1962

– Aşk Ve Yumruk ( Sinema Filmi)1961

– Sensiz Yıllar ( Sinema Filmi)1960

– İstanbul Macerası ( Sinema Filmi)1958

Eser :

– Manyaklar Köşkü ( Sinema Filmi)1964

– Abidik Gubidik ( Sinema Filmi)1964

Kurgu :

– Sarışın Tehlike (Kurgu) ( Sinema Filmi)1980

– Kartal Murat (Kurgu) ( Sinema Filmi)1980