Sayısı her geçen gün azalıyor; Eskişehir'de 5 Akbaş vuruldu!

Akbaş ırkı köpekler, Eskişehir’de kimliği belirsiz şahıslar tarafından vurularak öldürülüyor. Her geçen gün sayısı azalan Akbaş ırkının farklı cinslerle çiftleştirilmesi sonucu gün geçtikçe kendine has özelliklerini de kaybettiği belirtiliyor.



Dünyaca ün yapmış çoban köpeği ırklarından biri olan ve özellikle koyun, keçi gibi küçükbaş sürülerinin güdülmesinde ve korunmasında önemli rol üstlenen Akbaşların sayısı gün geçtikçe azalıyor.

5 köpeği vuruldu

Son olarak Eskişehir’e 34 kilometre uzaklıktaki Çanakkıran Mahallesinde süt keçisi yetiştiriciliği yapan Bircan Tepe’nin 5 Akbaş cinsi köpeği silahla vuruldu.



Caniler tarafından vurulan savunmasız hayvanlardan 3 tanesi ölürken, yaralı olarak kurtulanlar ise hayata küsmüş durumda.

"Vicdansızlıktan başka bir şey değil"

Konuyla ilgili konuşan Bircan Tepe, köpeklerinin ölmesine çok üzüldüğünü belirterek, "Köpeklerimiz bizim korunmamızı sağlayan, doğadaki en önemli yoldaşlarımız, arkadaşlarımız. Bu noktada köpeği vuran kişi sadece köpeği vurmuyor. Köpekle birlikte köpeğin koruduğu sürüyü de vuruyor.



Herkes kendisine yeterli sayıda köpeğe bakıyor. Köpeksiz kalınca doğada savunmasız kalıyorsunuz. Kendi çevrenizden köpek bulmanızda çok zor çünkü Akbaşlar çok değerli hayvanlar. O kadar cahilce bir tutum ki, insanların sizle olan sorunlarını sizden değil de o savunmasız hayvanlardan çıkarması vicdansızlıktan başka bir şey değil" diye konuştu.

"Bu sene Eskişehir'de 9'dan fazla Akbaş vuruldu"

Akbaş yetiştiricisi Altuğ Ulucan ise Akbaşların hem vurularak hem de farklı çiftlerle çiftleştirip özelliklerini kaybederek neslinin tehlike altına girebileceğine işaret ederek, "Ölen köpekler Akbaş ırkı için gerçekten önemliydi. Sayıları az kalmış bir ırk için önemli damızlıklardı, yarışmalarda dereceler yapmış köpeklerdi. Bu köpekler vurulmaya başladı.



Akbaşları büyük köpeklerle eşleyip büyük beyazlar üretip bunlara Akbaş demeye başladılar. İyi Akbaş yetiştiricilerinin, bakıcılarının ellerindeki köpekleri de vurmaya başladılar. Bu sene Eskişehir’de 9’dan fazla Akbaş vuruldu" dedi. (İHA)