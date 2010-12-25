-SAYISAL LOTO DEVRETTİ ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 449 bin 69 lira 63 kuruş haftaya devretti. 737. haftanın kazanan numaraları 8, 10, 11, 16, 26 ve 48 olarak belirlendi. Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 280 kişi 2 bin 329 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 16 bin 546 kişi 22 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 328 bin 261 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte 2 milyon 173 bin 570 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 173 bin 584 lira 8 kuruş, KDV olarak 1 milyon 440 bin 700 lira 9 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 805 bin 31 lira 14 kuruş aktarılacak.