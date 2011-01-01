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Yaşam

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ ANKARA (A.A)

01 Ocak 2011 23:43

-SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 426 bin 781 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.     738. haftanın kazanan numaraları 15, 16, 30, 36, 42 ve 49 olarak belirlendi. Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 291 kişi 2 bin 172 lira 15'er kuruş, 4 bilen 15 bin 888 kişi 22 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 312 bin 87 kişi 3 lira 60'şar kuruş ikramiye alacak.     Büyük ikramiyeyi kazanan iki talihlinin kuponlarını Diyarbakır-Yenişehir ve Kayseri-Kocasinan'dan yatırdıkları bildirildi.     Bu haftaki çekilişte, 4 milyon 960 bin 296 lira 65'er kuruş ikramiye dağıtıldı.     Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 106 bin 736 lira 25 kuruş, KDV olarak 1 milyon 396 bin 771 lira 17 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 780 bin 272 lira 68 kuruş aktarılacak.

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