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Yaşam

Sayısal'da 6 bilen yok

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 493 bin 655 lira 55 kuruş haftaya devredildi

18 Ocak 2009 02:00

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 493 bin 655 lira 55 kuruş haftaya devredildi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Çekilişte numaralar 16, 20, 24, 36, 41 ve 42 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bu hafta kazanılan ikramiyeler:

5 bilen 319 kişi, 2.107 lira 85'er kuruş
4 bilen 19 bin 159 kişi, 20 lira 30'ar kuruş
3 bilen 357 bin 317 kişi de 3 lira 30'ar kuruş

Bu haftaki çekilişte, 2 .240.477 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 2.240.480 lira 9 kuruş, KDV olarak 1.483.594 lira 9 kuruş,

Şans Oyunları Vergisi de 829 bin 807 Lira tuttu

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