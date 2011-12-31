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Yaşam

Sayısal'da 3 kişi güldü

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

31 Aralık 2011 02:00



T24- Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 790'ıncı haftanın kazandıran numaraları 5, 15, 23, 24, 33 ve 43 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 546 bin 695 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kazanan talihliler kuponlarını, Tekirdağ-Malkara, Bursa-Osmangazi ve Adana-Seyhan'da yatırdı.


Bu haftaki çekilişte 5 bilen 540 kişi, bin 280 lira 70'er kuruş; 4 bilen 23 bin 962 kişi, 21 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 384 bin 85 kişi de 3 lira 80'er kuruş kazandı. Çekilişte, toplam 4 milyon 315 bin 954 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.


Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 589 bin 572 lira 47 kuruş, KDV olarak 1 milyon 715 bin 941 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 959 bin 100 lira 91 kuruş aktarılacak.

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