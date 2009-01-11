Sayısal'da 1 kişiye 3 milyon 19 bin lira

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 19 bin 800 TL 95 Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 325 kişi, 2 bin 258 TL 65'er Kr, 4 bilen 18 bin 235 kişi, 23 TL 20'şer Kr, 3 bilen 352 bin 558 kişi ise 3 TL 65'er Kr ikramiye alacak.



6 bilen talihlinin kuponunu Aydın-Merkez'deki bayiden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte 5 milyon 463 bin 750 TL 90 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 2 milyon 443 bin 950 TL 67 Kr, KDV olarak 1 milyon 617 bin 377 TL 34 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 905 bin 166 TL 92 Kr aktarılacak. (AA)