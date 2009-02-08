Sayısal'da 1 kişiye 1.5 milyon

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 524 bin 338 TL 15 Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Çekilişte numaralar; 8, 11, 16, 28, 42 ve 44 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 305 kişi 2 bin 251 TL 25'er Kr, 4 bilen 17 bin 330 kişi 22 TL 55'er Kr, 3 bilen 335 bin 850 kişi ise 3 TL 60'ar Kr ikramiye alacak.



6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul-Şişli'deki bayiden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 810 bin 820 TL 90 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 286 bin 492 TL 47 Kr, KDV olarak 1 milyon 513 bin 338 TL 86 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 846 bin 849 TL 6 Kr aktarılacak. (AA)

