-SAYISAL VE SÜPER LOTO'DAN REKOR İKRAMİYE ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Süper Loto'da bu hafta dağıtılacak ikramiyenin 8 milyon, Sayısal Loto'da ise 5 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 965 bin lira bu haftaya devretti. Bu haftaki çekilişte 6 bilenlere dağılacak ikramiyenin 8 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Sayısal Loto'da ise geçen haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 798 bin lira ikramiye devretti. Bu haftaki çekilişte 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 5 milyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.