Sayısal Loto'nun babası Lothar Lammers hayatını kaybetti

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan talih oyunu Loto’nun yaratıcısı Lothar Lammers yaşamını yitirdi.

Hürriyet'in haberine göre, uzun süredir geçirdiği bir hastalık sonucu 86 yaşında hayata gözlerini yuman Lammers, Türkiye’de de “Sayısal Loto” olarak tanınan oyunu bulan kişi olarak tarihe adını yazdırdı. Toplam 49 sayı içinden çekilişte çıkacak 6 sayıyı doğru bilmek üzerine kurulu Loto’yu bularak şans oyunları tarihine damga vuran Lammers’in başarı hikayesi, öğrenci olduğu 1950’li yıllarda Batı Alman Spor Toto Teşkilatı’nda çalıştığı dönemde başladı.

Lammers, o dönemde tanışıp dost olduğu gazeteci Peter Weiand ile birlikte spora bağlı olamayan ve yüksek rakamlarda para kazandırabilen bir oyun fikri üzerinde çalıştı. “Spor Toto, kadınlar ve sporla ilgilenmeyen milyonlarca insan için bir anlam ifade etmiyor” diyerek işe girişen Lammers, çalışmaları sonucunda bulduğu 9 Ekim 1955’te “Loto-49’dan 6” adlı şans oyununun startını verdi.

Lothar Lammers, oyunun büyük ilgi uyandırmasının ardından NRW’de kurulan Kuzey Batı Lotosu Teşkilatı’nın (şimdiki adıyla Batı Lotosu) genel müdürlerinden biri oldu. Lammers, teşkilatın Münster’deki merkezindeki bu görevi 1986 yılına kadar sürdürdü.

Dünyaya yayıldı

Lothar Lammers’in 49’dan 6 prensipli Loto oyunu, Almanya’daki başarısının ardından kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. İlk etapta Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD’nin bir çok eyaletinde Loto teşkilatları kuruldu.

Türkiye’de 1996 yılında oynanmaya başlayan oyun, “Sayısal Loto” adıyla biliniyor.