Sayısal Loto'dan 1 milyon 600 bin lira kazanan talihli Bodrum’da merak konusu oldu

Sayısal Loto’nun dün yapılan çekilişinde 1 milyon 635 bin 492 lira 50’şer kuruş kazanan üç talihliden birinin Muğla’nın Bodrum ilçesinden olduğu bildirildi. Talihli, Bodrum’da merak konusu oldu.

Sayısal Loto’nun 7 Mayıs tarihli çekilişinde, 8, 14, 25, 33, 37 ve 48 numaralarını bilerek büyük ikramiyeye ortak olan üç talihlinin kuponlarının Ankara’nın Altındağ, Muğla’nın Bodrum ve Sakarya’nın Adapazarı İlçesi’nde oynandığı açıklandı. Talihliler, kişi başına 1 milyon 635 bin 492 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. .Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Bodrum’da talihlinin kuponunun Şemsettin Gündoğdu’nun işlettiği bayiden oynandığı öğrenildi. Bayi çalışanları sabah saatlerinde iş yerinin camlarına "Sayısal büyük ikramiye bu bayiye çıktı” yazılı dövizler astı. Talihlinin kim olduğu merak konusu olurken, bayi sahibinin yeğeni ve çalışanı olan Osman Gündoğdu, "Bodrum’un eski bayilerinden biriyiz. Talihliye ’hayırlı olsun’ diyorum. Geçmiş yıllarda da birkaç kez büyük ikramiye vermiştik. Kime çıktığı yarın veya sonraki gün belli olur diye düşünüyorum. Talihlinin kuponunun kendisi mi oynadı yoksa makineye mi oynattı onu da yarın öğreniriz" dedi.

"Zengine çıktıysa üzülürüm"

Bayinin çevresindeki işletmelerdeki çalışanlar da sohbetlerinde büyük ikramiyenin kendilerine çıkmaması nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Bayinin önünden geçerken ikramiye çıkan kuponlardan birinin buradan oynandığını fark edip kendilerinin de buradan oynadığını belirten bazı vatandaşlar, kuponlarını kontrol ettirdi. Ancak büyük ikramiye oynanan kupon olmadığı anlaşıldı. Ayakkabı dükkanında çalışan Sinan Pala "İnşallah ihtiyacı olana çıkmıştır. Zengin birine çıktıysa üzülürüm. Her hafta oynuyorum ama bize şans gülmedi. Genelde zenginlere çıkıyor" dedi. Pazarda eşya taşıyan Osman Özdem ise "Biz oynuyoruz ama 3-4 rakam ancak tuturabiliyoruz. İnşallah ihtiyacı olana çıkmıştır. Ama para bazılarını çok değiştiriyor. Çıkana, ’hayırlı olsun’ diyorum" dedi.

Bodrum’da 2013 yılı başından bu yana son büyük ikramiye dahil 6 talihli çıktı. Büyük ikramiye 2015 yılında 3 kez, 2014 ve 2013’te de birer kez çıktı. İkramiyelerden 3’ü Sayısal Loto, 2’si 10 Numara 1’i de Şans Topu oldu.