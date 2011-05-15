-SAYISAL LOTO'DA 6 BİLEN ÇIKMADI ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 757. haftanın kazandıran numaraları 9, 20, 28, 35, 36 ve 42 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 355 bin 337 lira 64 kuruş haftaya devretti. 757. haftadaki çekilişte, 5 bilen 253 kişi 2 bin 256 lira 95'er kuruş, 4 bilen 13 bin 627 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3 bilen 260 bin 297 kişi 4 lira 65'er kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte toplam 2 milyon 211 bin 321 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 139 bin 995 lira 31 kuruş, KDV olarak 1 milyon 417 bin 692 lira 84 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 792 bin 590 lira 86 kuruş aktarılacak.