T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SAYISAL LOTO'DA 6 BİLEN ÇIKMADI ANKARA (A.A)

15 Mayıs 2011 02:40

-SAYISAL LOTO'DA 6 BİLEN ÇIKMADI ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 757. haftanın kazandıran numaraları 9, 20, 28, 35, 36 ve 42 olarak belirlendi.      Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 355 bin 337 lira 64 kuruş haftaya devretti. 757. haftadaki çekilişte, 5 bilen 253 kişi 2 bin 256 lira 95'er kuruş, 4 bilen 13 bin 627 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3 bilen 260 bin 297 kişi 4 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.      Bu haftaki çekilişte toplam 2 milyon 211 bin 321 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.      Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 139 bin 995 lira 31 kuruş, KDV olarak 1 milyon 417 bin 692 lira 84 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 792 bin 590 lira 86 kuruş aktarılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24