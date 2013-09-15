Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı

Sayısal Loto 'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresince düzenlenen şans oyununun 879. hafta çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 2, 7, 13, 24 ve 49 olarak belirlendi.

Bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 418 bin 754 lira 3 kuruş gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 248 kişi 2 bin 408 lira doksanbeşer kuruş, 4 bilen 12 bin 974 kişi 34 lira yetmişbeşer kuruş, 3 bilen 234 bin 543 kişi 5 lira kırkar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, toplam 2 milyon 314 bin 798 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 484 bin 813 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 829 bin 678 lira 27 kuruş kamuya aktarılacak.