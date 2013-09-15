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Yaşam

Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı

Sayısal Loto 'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 418 bin 754 lira 3 kuruş gelecek haftaya devretti

15 Eylül 2013 02:46

Sayısal Loto 'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresince düzenlenen şans oyununun 879. hafta çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 2, 7, 13, 24 ve 49 olarak belirlendi.
 
Bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 418 bin 754 lira 3 kuruş gelecek haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 248 kişi 2 bin 408 lira doksanbeşer kuruş, 4 bilen 12 bin 974 kişi 34 lira yetmişbeşer kuruş, 3 bilen 234 bin 543 kişi 5 lira kırkar kuruş ikramiye alacak.
 
Çekilişte, toplam 2 milyon 314 bin 798 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.
 
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 484 bin 813 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 829 bin 678 lira 27 kuruş kamuya aktarılacak.
 

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