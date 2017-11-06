Sayısal Loto tahmini nasıl yapılır?

Her cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından 49 rakamın altısını tahmin etme usulüyle yapılan Sayısal Loto'nun 6 rakamını bilme ihtimali 13 milyon 983 bin 816. Peki Sayısal Loto nasıl yapılır?

6 farklı rakam dizisinden 14 milyona yakın bilet oynadığınız zaman Sayısal Loto'yu kazanma ihtimaliniz yüzde 100.

Elbette bunun bir bedeli de var. Milli Piyango İdaresi (MİP) her 6 rakam için ifade edilen kolonun ücretlendirmesini 1.5 TL olarak belirledi.

Bu hesapla 20 milyon 975 bin 724 lira varsa Sayısal Loto ikramiyesini kazanmak kesin.

Sayısal Loto tahmini nasıl hesaplanıyor?

Permütasyonla hesaplanan Sayısal Loto kolon sayısı için önce kaç rakam içinden kaç rakam seçildiğine bakmak gerekiyor.

Sayısal Loto'nun 49 rakam içinden seçilen 6 rakamla oynandığı biliniyor. Böylece permütasyon hesabıyla ortaya 13 milyon 983 bin 816 ihtimal çıkıyor.