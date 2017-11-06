T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sayısal Loto tahmini nasıl yapılır?

Her cumartesi merakla beklenen, 49 rakamın altısını tahmin etmek üzerine kurulu şans oyunu, Sayısal Loto tahmininin hesaplaması nasıl yapılıyor?

06 Kasım 2017 14:57

Her cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından 49 rakamın altısını tahmin etme usulüyle yapılan Sayısal Loto'nun 6 rakamını bilme ihtimali 13 milyon 983 bin 816. Peki Sayısal Loto nasıl yapılır? 

6 farklı rakam dizisinden 14 milyona yakın bilet oynadığınız zaman Sayısal Loto'yu kazanma ihtimaliniz yüzde 100. 

Elbette bunun bir bedeli de var. Milli Piyango İdaresi (MİP) her 6 rakam için ifade edilen kolonun ücretlendirmesini 1.5 TL olarak belirledi. 

Bu hesapla 20 milyon 975 bin 724 lira varsa Sayısal Loto ikramiyesini kazanmak kesin.  

Sayısal Loto tahmini nasıl hesaplanıyor?

Permütasyonla hesaplanan Sayısal Loto kolon sayısı için önce kaç rakam içinden kaç rakam seçildiğine bakmak gerekiyor. 

Sayısal Loto'nun 49 rakam içinden seçilen 6 rakamla oynandığı biliniyor. Böylece permütasyon hesabıyla ortaya 13 milyon 983 bin 816 ihtimal çıkıyor.

 

 

ETİKETLER

SAYISAL LOTO SONUÇLARISAYISAL LOTOSAYISAL LOTO NASIL HESAPLANIRSAYISAL LOTO MATEMATİĞİSAYISAL HESAPLAMA YÖNTEMİMİLLİ PİYANGO İDARESİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24