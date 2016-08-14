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Yaşam

Sayısal Loto sonuçları belli oldu, milyonluk kupon hangi şehirden yatırıldı?

6 bilen 1 kişi, 4 milyon 526 bin 898 lira 10 kuruş ikramiye kazandı

14 Ağustos 2016 01:06

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 526 bin 898 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Yenimahalle ilçesinden yatırıldığı bildirildi. 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun 1031. hafta çekilişinde 5 bilen 200 kişi 3 bin 486 lira 25'er kuruş, 4 bilen 10 bin 574 kişi 50 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 200 bin 353 kişi ise 7 lira 35'er kuruş kazandı. 

7 milyon 228 bin 614 lira 85 kuruş ikramiye dağıtılan Sayısal Loto çekilişinde, kamuya KDV olarak 1 milyon 733 bin 686 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 968 bin 359 lira 92 kuruş aktarıldı.

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 13, 18, 19, 20, 38 ve 49 olarak belirlendi.

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