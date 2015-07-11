Sayısal Loto sonuçları açıklandı

11 Temmuz 2015 (974. hafta) Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. İşte çekilişe katılan vatandaşlar için son hafta MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada.



11 Temmuz Sayısal Loto sonuçları için tıklayın





Sayısal Loto nasıl oynanır?

Bir çok yerde sayısal loto bayisi bulup kolayca oynayabileceğiniz bir şans oyunu olup bir çok kişinin her hafta büyük bir keyif ile oynadığı bir Milli Piyango İdaresine bağlı şans oyunudur.

Her hafta Cumartesi akşamı canlı olarak çekilen Sayısal Loto ise yine oynayan kişilerin büyük bir merakla izlediği programlardan biridir.

Sayısal lotonun çok basit oynanması ve tamamen şans ile alakalı olmasından çok tercih edilme nedenleri arasında olmuştur. 1 den 49 kadar olan sayısallardan 6 adet sayı işaretleyip bu işaretlediğiniz sayılardan yapılan çekilişle aynı olması durumda ikramiye kazanabiliyorsunuz. İkramiyeler ise 3, 4, 5 ve 6 bilenlere verilmektedir.

Kolon kaç para?

Sayısal Lotonun her bir kolonu 0,75 kuruş olmakta ve bir kağıtta 6 kolon bulunmaktadır. İkramiyeler ise o haftada ne kadar kişi oynamayıp hasılat ne kadar ise hepsi eşit miktarlarda kazananlara dağıtılmaktadır.