Sayısal Loto milyon devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Çekilişte kazandıran numaralar; 10, 30, 34, 35, 39 ve 44 olarak belirlendi.



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 390 bin 499 TL 80 Kr haftaya devredildi.



Milli Piyango İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 bilen 254 kişi 2 bin 465 TL 90'ar Kr, 4 bilen 14 bin 816 kişi 23 TL 45'er Kr, 3 bilen 292 bin 621 kişi de 3 TL 80'er Kr ikramiye kazandı.



Bu haftaki çekilişte, 2 milyon 85 bin 733 TL 60 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, Olimpiyat Oyunlarına, Savunma Sanayine ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 85 bin 739 TL 99 Kr, KDV olarak 1 milyon 380 bin 855 TL 58 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 772 bin 496 TL 29 Kr aktarılacak.

