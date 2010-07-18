-SAYISAL LOTO DEVRETTİ ANKARA (A.A) - 17.07.2010 - Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucunda kazanan numaralar 1, 8, 11, 21, 24 ve 45 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 179 bin 757 lira 94 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu hafta 5 bilen 254 kişi 2 bin 92 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 14 bin 778 kişi 20 lira 75'er kuruş, 3 bilen 273 bin 989 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 769 bin 624 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 769 bin 629 lira 69 kuruş, KDV olarak 1 milyon 171 bin 965 lira 97 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak 655 bin 418 lira 40 kuruş aktarılacak.